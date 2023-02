Apple Watch Series 8: a questo prezzo è un REGALO

Sbrigati ad acquistare il nuovo Apple Watch Series 8 a un prezzo eccezionale. Con questo sconto, tenendo conto che stiamo parlando di uno degli smartwatch più costosi sul mercato, è un vero e proprio regalo. Lo trovi su Amazon a soli 589 euro, anziché 669 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 12 rate a tasso zero da soli 49 euro al mese. L’opzione la trovi sulla pagina dell’articolo stesso.

Resistente alla polvere e impermeabile all’acqua, è il compagno di viaggio ideale per chi ama comodità, sport ed efficienza. Non dovrai preoccuparti di lui al polso. La sua cassa in alluminio da 45mm è ultra resistente così come il vetro del suo display Retina che, in questo nuovo modello, è ancora più ampio e ricco di dettagli. Il cinturino Sport in morbido silicone è anallergico e facilmente lavabile.

Apple Watch Series 8: l’affare su Amazon è uno spettacolo

Apple Watch Series 8 è tornato a un prezzo eccezionale. Mettilo in carrello su Amazon a soli 589 euro o da soli 49 euro al mese. Approfitta ora di questa spettacolare promozione che sta lasciando sorpresi molti. Le scorte sono limitate quindi è bene sbrigarsi. Grazie ai suoi sensori evoluti scoprirai come dormi, la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue. Inoltre, la funzione “Rilevamento Incidenti” può salvarti la vita.

Acquistalo subito a soli 589 euro, anziché 669 euro, e risparmia 80 euro grazie ad Amazon. Ovviamente, questa offerta è un’esclusiva per i soli clienti Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.