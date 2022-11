Apple Watch Series 8 da SOGNO su Amazon: solo 397€ nel Single's Day

Oggi è il giorno giusto per acquistare il nuovissimo Apple Watch Series 8. Approfitta del Single’s Day di Amazon e mettilo nel carrello a soli 397 euro, invece di 509 euro. Si tratta di un super sconto del 22% che ti fa risparmiare la bellezza di 112 euro.

Sbrigati però perché questa offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. Perciò non perdere altro tempo a convincerti che questo è lo smartwatch giusto per te. Grazie al suo design elegante e allo stesso tempo sportivo sarai sempre al top.

Inoltre, i suoi speciali sensori controlleranno la tua salute. Il nuovissimo sensore di temperatura fornisce dati importanti sul tuo benessere generale. La funzione “Rilevamento incidenti” ti dà maggiore tranquillità. Il monitoraggio del sonno ti mostra come dormi per migliorare il tuo riposo.

Apple Watch Series 8 a un prezzo regalo su Amazon

Corri su Amazon e scegli Apple Watch Series 8 a soli 397 euro, invece di 509 euro. Grazie al Single’s Day puoi aggiudicarti questo spettacolare smartwatch di Casa Cupertino a un prezzo estremamente conveniente. Puoi anche pagarlo a rate tasso zero da 79,41 euro al mese.

Il display Retina Always-On raggiunge i bordi per offrirti un utilizzo confortevole e immersivo. I colori sono brillanti e nitidi per facilitare la lettura delle informazioni e/o notifiche anche sotto la luce diretta del sole. Portalo sempre con te.

È resistente agli urti ed è impermeabile all’acqua fino a 50 metri. Potrai anche utilizzarlo in mare aperto oltre che in piscina. Perciò fai subito l’affare del giorno perché potrebbe terminare in un attimo. Acquista Apple Watch Series 8 a soli 397 euro, invece di 509 euro. Pagalo a rate tasso zero da 79,41 euro al mese.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.