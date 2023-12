Apple Watch Series 9 al MINIMO STORICO su Amazon: compralo subito! (-13%)

Dopo averti segnalato gli auricolari Sony WF-C500 a un prezzo folle su Amazon grazie allo sconto del 55% applicato dopo Natale, torniamo tra le pagine del medesimo portale di e-commerce in quanto le promozioni non finiscono! In questi giorni puoi difatti acquistare lo smartwatch di fascia alta Apple Watch Series 9 al minimo storico grazie a uno sconto del 13%. Ti abbiamo incuriosito? Scopri di seguito tutti i dettagli della offerta!

Apple Watch Series 9 raggiunge il nuovo minimo storico su Amazon

In questa circostanza specifica stiamo parlando dello smartwatch Apple Watch Series 9 da 41mm con GPS, color mezzanotte e Cinturino Sport del medesimo colore, una delle poche iterazioni ancora disponibili al prezzo minimo storico. Il chip S9 nuovo di zecca permette di ottenere performance ottime e di sfruttare al meglio il display superluminoso in dotazione. In più, questo modello include 3 mesi gratis di Apple Fitness+ per effettuare al meglio i propri allenamenti.

Difatti, con tutte le modalità supportate dall’app Allenamento e i sensori per monitorare livello di ossigeno, ritmo cardiaco, temperatura corporea e qualità del sonno si possono sfruttare le offerte di Apple Fitness+ per mantenersi sempre in forma e nella migliore salute possibile. In aggiunta, le app ridisegnate di watchOS ti daranno più informazioni a colpo d’occhio.

Il risultato finale dell’ingegneria Apple è uno smartwatch di ultima generazione imperdibile, venduto ora da Amazon a 399 euro al posto di 459 euro, ovvero al nuovo prezzo più basso di sempre. Tuttavia, la consegna è prevista entro 1-2 mesi a causa dell’elevato numero di ordini e della bassa quantità di unità disponibili nei magazzini. Insomma, c’è un compromesso da accettare se si desidera procedere con l’acquisto in questo momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.