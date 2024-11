Apple Watch Series 9 Cellular a soli 404€ al Single's Day

Hai solo oggi per approfittare di un fantastico sconto dedicato ad Apple Watch Series 9 Cellular Product Red su MediaWorld. Grazie al Single’s Day oggi lo paghi niente! Non perdere altro tempo. Mettilo in carrello a soli 404€, invece di 579€ (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni). Insomma, un vero e proprio regalo questa super promozione dedicata.

La cassa da 41 mm in alluminio offre tanta resistenza a urti e graffi, impermeabilità all’acqua, anche salata del mare, e tanta leggerezza la polso. Inoltre, grazie all’ampio display Retina always-on hai tutto sott’occhio, anche sotto la luce del sole grazie ai 2000 nit massimi. Sceglilo adesso con ritiro gratuito al negozio MediaWorld più vicino a te.

Apple Watch Series 9 Cellular: perché acquistarlo subito

Perché acquistare subito Apple Watch Series 9 Cellular Product Red? Prima di tutto per il prezzo. Oggi è tuo a soli 404€ circa appena! E stiamo parlando della versione Cellular che, con una eSIM compatibile, ti permette di chiamare, rispondere a messaggi e svolgere tutte le attività connesse senza dover avere con te lo smartphone.

Inoltre, il Chip S9 rende tutto ancora più veloce e fluido, assicurandoti un’esperienza ancora più efficiente e felice. Grazie al nuovo gesto innovativo Double Tap puoi controllare l’orologio senza toccarlo, ma semplicemente unendo pollice e indice due volte. Niente male vero? Si tratta di una funzione intuitiva e molto pratica per interagire con l’interfaccia dello smartphone.

Infine, acquistando la versione Product Red dell’Apple Watch Series 9 Cellular stai contribuendo a una causa importante. Aiuterai la Global Fund per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria. Apple ha già donato più di 250 milioni di dollari. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 404€, invece di 579€.