Apple Watch Series 9 GPS scontato del 14% su Amazon: è il nuovo MINIMO STORICO

Se vuoi un orologio smart tutto per te, questo è il momento ideale per completare l’acquisto su Amazon. Sul sito ideato da Jeff Bezos, difatti, ora puoi acquistare l’economico e performante Xiaomi Mi Band al 5% in meno, oppure alternative più costose e ricche di funzionalità come gli smartwatch della Mela. Ad esempio, ora puoi comprare Apple Watch Series 9 con GPS al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 14% ora in vigore!

Non lasciarti scappare Apple Watch Series 9 su Amazon

Lo smartwatch Apple Watch Series 9 in questo caso si presenta nella iterazione con solo GPS, cassa da 45 millimetri in alluminio color Mezzanotte e cinturino Sport della medesima tonalità. Compagno essenziale di un iPhone, con il chip S9 e il display superluminoso è una certezza lato performance e comodità d’uso: non avrai mai di cui lamentarti grazie al pacchetto di hardware e funzionalità all’avanguardia offerto dai tecnici di Cupertino!

L’app Allenamento ti segue in tantissimi sport, mentre i sensori in dotazione ti tengono aggiornato sullo stato di salute tra ECG, fasi del sonno, livello di ossigeno nel sangue, rilevamento incidenti e rilevamento cadute. Inoltre, lo smartwatch riesce a resistere alla polvere – certificazione IP6X – e all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Il prezzo? 419 euro al posto di 489 euro, il che costituisce il nuovo minimo storico stando ai grafici di Keepa. La consegna è gratuita e garantita in un giorno e il pagamento può essere effettuato a rate con 5 mensilità senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.