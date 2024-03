Apple Watch: tre anni per tentare la compatibilità con Android

Apple ha dato conferma concreta di aver preso in considerazione l’idea, già vociferata in passato, di portare Apple Watch su Android negli anni addietro. Il dato è emerso nella risposta data dal gruppo per la causa legale che è stata avviata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Apple Watch: tre anni di studio per renderlo compatibile con Android

Andando più in dettaglio, il colosso di Cupertino ha affermato che ha impiegato tre anni a lavorare per portare Apple Watch su Android prima di scartare definitivamente l’idea.

Nella sua causa, il Dipartimento di Giustizia utilizza l’Apple Watch come prova per avvalorare la tesi secondo cui la “mela morsicata” porta avanti un monopolio. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, la tesi avanzata.

Lo smartwatch di Apple, l’Apple Watch, è compatibile solo con l’iPhone. Pertanto, se Apple può indirizzare un utente verso l’acquisto di un Apple Watch, diventa più costoso per quell’utente acquistare un diverso tipo di smartphone perché per farlo è necessario che l’utente abbandoni il suo costoso Apple Watch e acquisti un nuovo smartwatch compatibile con Android.

In risposta all’affermazione del Dipartimento di Giustizia, Apple ha dichiarato che a un certo punto aveva preso in considerazione il supporto Android per il suo smartwatch, ma dopo uno studio duranti tre anni ha poi stabilito che non era fattibile a causa di limitazioni tecniche, ragion per cui l’idea è stata scartata.

Se le cose fossero andate diversamente, dunque, oggi lo smarwatch del colosso di Cupertino sarebbe potuto essere fruibile anche in accoppiata agli smartphone basati sul sistema operativo di casa Google.