Apple Watch sarebbe potuto essere compatibile con Android

Apple Watch può essere accoppiato solo ed esclusivamente ad iPhone, ma le cose sarebbero in realtà potute andare diversamente e lo smartwatch del colosso di Cupertino sarebbe potuto essere compatibile anche con Android.

Apple Watch: valutata la compatibilità con Android

Un recente report di Bloomberg sulle ambizioni sanitarie di Apple, nel quale si parla soprattutto della misurazione sanguigna su Apple Watch, svela infatti che gli ingegneri della “mela morsicata” hanno lavorato per diverso tempo sulla compatibilità degli Apple Watch con gli smartphone Android, al fine di rendere il dispositivo e l’app Salute fruibili in accoppiata ai device basati sulla piattaforma mobile di Google.

L’obiettivo era quello di vendere maggiormente lo smartwatch dove l’iPhone non ha una quota di mercato tanto elevata quanto Android.

Lo sviluppo era quasi volto al termine, ma alla fine è stato annullato. Non è chiaro quando, esattamente, ciò sia avvenuto, ma le motivazioni alla base di tale decisione sarebbero da ricercare in una serie di considerazioni commerciali.

Più precisamente, visto e considerato che fare in modo che chi possiede uno smartphone Android possa passare ad iPhone, rendere compatibile lo smartwatch della “mela morsicata” anche con la piattaforma mobile di Google sarebbe stato controproducente in tale ottica. In soldoni, Apple ha deciso di seguire il medesimo percorso fatto da iMessage per invogliare gli utenti Android a passare all’uso di un dispositivo proprietario.

Restano delle incognite in merito a quali funzionalità sarebbero state disponibili per i possessori di Android ed Apple Watch. Ci si chiede, ad esempio, se sarebbe esistito un app store di terze parti o come sarebbe avvenuto l’accesso a servizi quali Apple Music e Mappe.