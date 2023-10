Apple Watch Ultra 2 e Series 9: problemi di flickering al display

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, i nuovissimi Apple Watch Ultra 2 e Series 9 che sono stati annunciati dal colosso di Cupertino poco più di un mese addietro soffrono di un fastidioso problema di flickering al display, che a quanto pare va a verificarsi quando la modalità Always On è abilitata.

Apple Watch: problemi di sfarfallio con modalità Always On attiva

La comunicazione è stata data direttamente da Apple, in una nota di assistenza interna condivisa da poco con i fornitori di servizi autorizzati dell’azienda della “mela morsicata”.

Nella nota non vengono indicati precisamente quali sono i modelli di smartwatch coinvolti, ma il problema sembra essere maggiormente diffuso sui summenzionati Apple Watch Ultra 2 e Series 9 e pare riguardare tutte le versioni di watchOS 10, compresa l’ultima relase 10.0.2 che è stata distribuita più di recente.

Nella nota l’azienda capitanata da Tim Cook afferma che i fornitori di servizi non dovrebbero riparare gli orologi interessati e consigliano invece ai clienti di mantenere aggiornato il software, suggerendo che verrà posta rimdedio alla cosa con un ulteriore update di watchOS che verrà rilasciato prossimamente. Al momento, dunque, non è chiaro se la problematica sia stata risolta con watchOS 10.1, che dovrebbe venire rilasciato pubblicamente la prossima settimana, oppure se sarà necessario attendere ancora.

Come soluzione temporanea, Apple suggerisce che gli utenti possono disattivare la modalità Always On intervenendo dalle impostazioni dello smartwatch, recandosi nella sezione Impostazioni dello stesso, poi in quella Schermo e luminosità, selezionando la voce Sempre attivo e portando su OFF la levetta apposita.