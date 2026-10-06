Apple Watch Ultra 3: solo 639€ alla Festa delle Offerte Prime

Apple Watch Ultra 3 è il top di gamma ultra resistente e adatto a tutto tra gli smartwatch del colosso di Cupertino. Oggi lo acquisti a soli 639 euro, anziché 809 euro! Quasi 200 euro di sconto in occasione della Festa delle Offerte Prime su Amazon. Se lo stavi sognando ora può diventare realtà al tuo polso. Tra l’altro questa versione è davvero molto bella e confortevole.

Infatti, la cassa in titanio nero da 49 mm è impreziosita dallo stupendo e praticissimo cinturino Alpine Loop nero. Lo indossi e te lo dimentichi. Tra l’altro è perfetto sia per quando fai sport che per quando devi essere impeccabile per un’evento elegante. Insomma, una vera e propria chicca che ti farà risparmiare altri soldi perché non dovrai acquistare un cinturino.

Con la Festa delle Offerte Prime l’affare è dietro l’angolo. E questo gioiellino è proprio uno di questi. L’ampio display emette ancora più luce ad angoli più ampi, così è più facile vederlo anche all’aperto, sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la nuova batteria offre tanta autonomia in più, fino a 42 ore di utilizzo normale. I potenti sensori monitorano costantemente la salute, il sonno, i parametri vitali e la tua sicurezza.

Metti al polso il futuro! Acquista subito Apple Watch Ultra 3 a soli 639 euro prima che finisca!