Apple Watch Ultra: batteria più potente del 76% del Series 8

Apple Watch Ultra, il nuovissimo smartwatch del gruppo di Cupertino che è stato annunciato durante l’evento “Far Out” tenutosi la scorsa settimana, è pensato specificamente per chi pratica sport estremi e infatti presenta una serie di feature che possono rivelarsi utili in tal senso, come una maggiore autonomia.

Apple Watch Ultra: batteria da 542 mAh

La batteria di Apple Watch Ultra è per l’appunto decisamente più capiente di quella dei modelli standard di Apple Watch Series 8, andando a offrire esattamente una capacità superiore del 76% rispetto al nuovo modello “base” da 45 mm. Il dato, è però bene tenerlo presente, non è stato diffuso direttamente e ufficialmente da Apple, che non è solita fare ciò, ma è stato rilevato nelle certificazioni di un database in Cina.

Più nello specifico, la certificazione rivela che ‌Apple Watch Ultra‌ è dotato di una batteria da 542 mAh, mentre il Series 8 da 45 mm di una batteria da 308 mAh. Il modello da 41 mm ha invece una batteria da 282 mAh, mentre il modello SE da 44 mm da 296 mAh e quello da 39 mm da 245 mAh.

Apple, comunque, dichiara un intero giorno di autonomia per Apple Watch Series 8 e 36 ore per il modello Ultra in occasione di un utilizzo normale, mentre nella modalità a basso consumo che arriverà con un aggiornamento si potranno raggiungere sino a ben 60 ore, grazie alla riduzione o allo stop di alcuni servizi e funzioni, come la rilevazione dell’ossigenazione del sangue, il display sempre accesso, l’aggiornamento delle app in background ecc.