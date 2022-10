Apple Watch Ultra e Series 8: problemi al microfono confermati

Diversi utenti in possesso dei nuovi Apple Watch Ultra e Series 8 che sono stati presentati durante l’evento “Far Out” del 7 settembre scorso hanno iniziato a lamentare problemi al microfono con il proprio smartwatch. Le prime segnalazioni sono giunte praticamente subito dopo la messa in vendita degli orologi, ma sino a questo momento la problematica non era stata ancora riconosciuta ad Apple, cosa che invece adesso è avvenuta.

Apple Watch Ultra e Series 8: in arrivo il fix per i problemi al microfono

Il gruppo di Cupertino ha infatti da pochissimo fatto sapere che effettivamente alcun possessori di Apple Watch Ultra e Series 8 potrebbero riscontrare dei problemi al microfono quando si tenta di effettuare una telefonata, di usare l’assistente vocale ecc. Apple, dunque, si dice a conoscenza del bug e informa che sta lavorando per far fronte alla cosa e che il prima possibile provvederà a rimediare.

Trattasi quindi di una difficoltà non legata all’hardware, ma esclusivamente di natura software e che l’azienda provvederà a correggere con il rilascio di un nuovo update per watchOS che verrà rilasciato il prima possibile. Nel mentre, Apple ha comunicato che il riavvio dell’orologio potrebbe consentire di risolvere momentaneamente il problema.

Un’altra cosa che fa presente il gruppo della “mela morsicata” è che gli utenti potrebbero andare incontro a problemi in special modo con Siri che non è in grado di ascoltarli durante la registrazione di memo vocali e durante le chiamate. Inoltre, nell’app Rumore potrebbe comparire un messaggio che recita che la misurazione è stata sospesa.