Apple Watch Ultra: i preordini vengono ritardati

Dopo l’evento Apple “Far Out” tenutosi il 7 settembre scorso sono stati avviati i preordini di Apple Watch Ultra, l’inedito smartwatch del gruppo di Cupertino presentato e pensato soprattutto per chi pratica sport estremi. Le consegne per chi è riuscito a mettere subito a segno il proprio ordine dovrebbero avvenire il giorno del lancio effettivo sul mercato, ovvero il 23 settembre, ma a quanto pare non sarà così, almeno non per tutti.

Apple Watch Ultra: preordini slittati

Molti clienti che hanno preordinato Apple Watch Ultra stanno infatti notando che la data di consegna inizialmente fissata è stata rimandata. Per fare qualche esempio, un utente a cui era stato originariamente riferito che lo smartwatch gli sarebbe stato consegnato il giorno 29 settembre è stato successivamente informato che la nuova data di consegna è il 12 ottobre, mentre un altro ordine con un intervallo di consegna stimato dal 29 settembre al 6 ottobre è stato rinviato dal 4 ottobre all’11 ottobre.

Chiaramente la situazione peggiora drasticamente provando a preordinare la versione Ultra dello smartwatch oggi: su Apple Store online la stima della spedizione del modello da 49 mm con cinturino Alpine Loop Verde è di 4-5 settimane, mentre su Amazon l’orologio viene indicato direttamente come non disponibile con tanto di nota al seguito “Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile”.

Lo scenario appare quindi abbastanza simile a quello già visto con i modelli Pro di iPhone 14 a causa della scarsa disponibilità e del maggiore interesse degli utenti verso questi modelli invece che nei confronti di quelli “base”. Le motivazioni per Apple Watch Ultra dovrebbero essere le medesime.