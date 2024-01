Apple Watch Ultra: il prototipo del cinturino per la versione nera

Apple Watch Ultra di seconda generazione è stato rilasciato sul mercato da Apple qualche mese addietro nella consueta colorazione titanio, ma prima che ciò accadesse l’azienda aveva valutato di rendere disponibile una versione più scura che però alla fine non è stata effettivamente prodotta. Lo si evince da precedenti indiscrezioni, ma anche e soprattutto da nuove e recenti informazioni.

Apple Watch Ultra: il cinturino Alpine Loop per la variante nera

Nelle scorse ore, infatti, sono state diffuse online delle immagini di un prototipo di cinturino Alpine Loop progettato per un modello di Apple Watch Ultra nero.

Andando più in dettaglio, le immagini, condivise dall’account “DongleBookPro” su X e visibili di seguito, mostrano un prototipo di Alpine Loop in colorazione blu con gancio e alette in titanio nero anodizzato.

Space Black Apple Watch Ultra Confirmed? pic.twitter.com/aLjkJGCsg7 — Dongle (@DongleBookPro) January 9, 2024

Apple ha rilasciato la versione blu dell’Alpine Loop insieme al suo smartwatch Ultra di seconda generazione‌, ma solo nella versione in linea con il colore del dispositivo effettivamente disponibile.

Il motivo per il quale il colosso di Cupertino ha deciso di annullare la produzione della nuova colorazione è al momento sconosciuto, ma esiste la possibilità che l’azienda abbia reputato la finitura non sufficientemente resistente per un dispositivo focalizzato sulla resistenza a sfide estreme.

Non è tuttavia da escludere che le cose possano cambiare per quel che riguarda la terza generazione dello smartwatch Ultra di Apple. La “mela morsicata”, infatti, potrebbe valutare in tal caso di rendere disponibile una variante nera del suo smartwatch, visto e considerato lo stato di avanzamento dei prototipi.

