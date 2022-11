Apple Watch Ultra: test della purezza del vetro zaffiro

L’Apple Watch Ultra, ovvero il modello di smartwatch del gruppo di Cupertino che è stato annunciato per la prima volta in assoluto quest’anno, è dotato di vetro zaffiro per coprire il display, un materiale che risulta essere perfetto per orologi premium, in quanto estremamente difficile da graffiare, presentando un livello di durezza simile al diamante. Al riguardo, lo youtuber JerryRigEverything ha voluto condurre un particolare test.

Apple Watch Ultra: ecco il video che testa la durezza della protezione in zaffiro

È stato infatti registrato e condiviso un video, visibile di seguito, in cui viene misurata la durezza della protezione in zaffiro dell’Apple Watch Ultra, ma anche del Samsung Galaxy Watch 5 e del Garmin Fenix 7, con lo scopo di cercare di capire quale di questi tre smartwatch dispone effettivamente di un vetro in zaffiro puro come pubblicizzato dalle rispettive aziende.

Utilizzando la scala Mohs, che misura la durezza dei minerali da 1 a 10, lo youtuber mostra quanto siano resistenti ai graffi gli schermi di vari device. Mentre il vetro si graffia al livello 6, lo zaffiro si graffia al livello 8 o addirittura 9, in base a quanto è puro.

I test di JerryRigEverything mostrano quindi che il display dell’Apple Watch Ultra è ricoperto da zaffiro puro, ma va tenuto conto che questo presenta lievi abrasioni ai livelli 6 e 7, mentre i danni veri iniziano al livello 8.

I risultati sono stati simili con il Galaxy Watch 5, anche se le abrasioni ai livelli 6 e 7 sono meno visibili rispetto ad Apple Watch Ultra. Probabilmente ciò è dovuto a impurità nel materiale o a problemi di lucidatura. Per quel che concerne il Garmin Fenix 7, i test mostrano che dispone del vetro zaffiro più puro dei tre orologi, in quanto presentava piccolissime abrasioni ai livelli 6 e 7.

