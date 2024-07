Apri Conto Arancio e con il codice ING hai 100€ di buoni

ING, gruppo bancario olandese, ha da poco lanciato una vantaggiosa promozione. Utilizzando il codice ING per aprire Conto Corrente Arancio Più, puoi mettere le mani su 100€ in Buoni Amazon.

Per aderire alla promozione, devi prima aprire il conto entro il 9 settembre, senza dimenticarti si usare il codice ING2024. Scegli poi la carta di debito Mastercard, che è praticamente un passe-partout per ogni tuo acquisto online e offline.

Ottieni 100€ in Buoni Amazon con il codice ING

Dopo aver completato l’apertura del conto, attiva Conto Corrente Arancio Più effettuando un bonifico anche di un solo centesimo. Una volta attivato, è il momento di dare una marcia in più alla tua nuova carta di debito Mastercard: fai un acquisto, non importa l’importo, e come per magia, riceverai il tuo primo Buono Amazon da 50€.

Il secondo step richiede un po’ più di shopping, ma ne vale la pena. Spendi almeno 500€ con la tua carta di debito Mastercard entro il 29 novembre, e otterrai il secondo Buono Amazon da 50€. Facendo due conti, siamo a 100€ di buoni su Amazon.

Non basta aprire e utilizzare il conto, c’è un piccolo dettaglio da non trascurare: mantenere attivo il conto con un saldo minimo di 200€ fino a quando non riceverai il premio. In ogni caso, con tutti i vantaggi del Conto Corrente Arancio Più, mantenerlo attivo sarà più semplice di quanto pensi.

Ricordati che con questo conto avrai canone zero, anche per la carta di credito, e potrai prelevare gratuitamente in Italia e in Europa. Questo ti permetterà di risparmiare un bel gruzzoletto che potrai reinvestire in altri piaceri della vita.

Con pochi click, dalla comodità del tuo divano, puoi aprire il tuo nuovo Conto Corrente Arancio Più utilizzando il codice ING e iniziare a risparmiare e guadagnare nel modo più semplice e comodo possibile.