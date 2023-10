Apri Conto Arancio ING e avrai canone zero e prelievi gratis

Hai bisogno di un conto corrente semplice e sicuro, che ti permetta di gestire tutte le tue spese anche tramite un’app e, soprattutto, che sia a canone zero? Perché non provare Conto Arancio di ING? Si tratta di un conto davvero economico, che ti dà la possibilità di effettuare qualsiasi operazione online gratuitamente (bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche). Se hai bisogno d’aiuto, il costo di ogni operazione tramite servizio clienti è di soli 2,50 euro. I bonifici sono sempre gratuiti e puoi richiedere la carta di debito a canone zero, che puoi utilizzare anche come carta virtuale su Google Pay o Apple Pay. Solitamente il costo dei prelievi di contate in Italia e all’estero è di 0,95 euro (ad operazione) ma, se attivi l’opzione “Modulo Zero Vincoli” di ING, puoi ottenere prelievi gratis per un anno e non solo.

Cos’è Conto Arancio Modulo Zero Vincoli di ING

Modulo Zero Vincoli è la proposta di ING per chi desidera ottenere di più dal suo conto corrente. I maggiori vantaggi, oltre ai prelievi a costo zero e in modo illimitato, è la possibilità di effettuare bonifici SEPA tramite servizio clienti gratuitamente e di ottenere un modulo di assegni gratuito all’anno (il costo per un conto standard è di 7,50 euro). Il canone richiesto da ING è di 2 euro al mese. Tuttavia, se apri adesso il tuo Conto Arancio Modulo Zero Vincoli, ING ti offre tutto gratuitamente per un anno. Infine, se vuoi continuare a beneficiare di questa offerta anche allo scadere dei 12 mesi previsti, ti basterà farti accreditare lo stipendio (o la pensione) sul tuo conto o avere entrate mensili maggiori di 1.000 euro.

Se vuoi far crescere i tuoi risparmi, puoi scegliere conto deposito di ING. Se attivi Conto Arancio di ING fino al 7 ottobre, puoi ottenere il 3% lordo per 12 mesi (fino a 100.000 euro) senza vincoli. Ti basterà effettuare un semplice bonifico dal tuo attuale conto o un giroconto dal conto corrente Arancio. Il conto deposito non prevede alcun costo, né di apertura, né di chiusura. Vuoi la praticità di un conto semplice da gestire e che ti fa anche risparmiare? Apri Conto Arancio di ING.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.