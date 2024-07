Apri Conto Corrente Arancio e hai anche una carta prepagata per gestire le spese

Conto Corrente Arancio di ING, è ora disponibile con due opzioni di conto: Conto Corrente Arancio più e Conto Corrente Arancio Light, entrambe con vantaggi significativi, e diverse tipologie di carte di pagamento per rispondere ad ogni esigenza finanziaria.

Conto Corrente Arancio Più

Canone zero

Conto Corrente Arancio Più è disponibile a canone zero per chi accredita lo stipendio mensile. Anche senza stipendio, è sufficiente avere entrate di almeno 1.000€ al mese per mantenere il canone a zero. Se invece non si hanno entrate ricorrenti, il canone del conto è di 5€ al mese.

Carte di debito e credito senza canone

Il conto include una carta di debito Mastercard gratuita, utilizzabile per le spese quotidiane e i prelievi di contante. Inoltre è inclusa una carta di credito Mastercard Gold, anch’essa senza canone. Utilizzabile per acquisti online e nei negozi di tutto il mondo, questa carta offre limiti di spesa personalizzabili e Pagoflex per rateizzare gli acquisti.

Carta prepagata Mastercard

Per lo shopping online Conto Corrente Arancio più offre anche una carta prepagata virtuale a canone zero che può essere ricaricata tramite app e trasformata in carta fisica per acquisti nei negozi.

Prelievi gratis

Con Conto Corrente Arancio Più, puoi prelevare gratuitamente in tutta Italia e in Europa. Inoltre, i bonifici SEPA, inclusi quelli istantanei, e i pagamenti di bollettini sono completamente gratuiti.

Conto Corrente Arancio Light

Canone Zero

Conto Corrente Arancio Light offre un canone mensile a zero euro, ma prevede costi per singole operazioni come prelievi e bonifici istantanei.

Servizi inclusi

Anche con quest’opzione di conto, include gratuitamente una carta prepagata virtuale e una carta di debito Mastercard, bonifici SEPA fino a 50.000€, oltre ai pagamenti di F24, MAV e RAV.

L’apertura del conto è semplice e 100% online, con firma digitale. Per conoscere l’offerta completa di Conto Corrente Arancio clicca qui.