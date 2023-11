Apri Conto Corrente Arancio e ottieni un buono Amazon da 100€

ING Conto Corrente Arancio è completamente digitale, sicuro e conveniente, grazie alla possibilità di aprirlo online con una procedura semplice e veloce, autorizzare e ricevere notifiche su ogni transazione e ottenere un buono da 100€ da spendere su Amazon per qualsiasi acquisto.

Basta diventare titolari del conto entro il 13 novembre 2023 e richiedere la carta di debito MasterCard in fase di registrazione.

ING Conto Corrente Arancio: come ottenere il buono

Per ottenere il buono da 100€ da spendere su Amazon, richiedete l’apertura di Conto Corrente Arancio entro la data sopra indicata. In fase di apertura, associate la carta di debito MasterCard e una volta che il conto sarà attivo, fate una spesa di almeno 500€ con la carta entro il 31/01/24.

Il conto ha un canone completamente gratuito e permette di svolgere operazioni bancarie classiche (MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche) senza alcuna commissione. I prelievi presso gli ATM europei hanno un costo di 0,95€, ma è possibile renderli gratuiti sottoscrivendo il modulo opzionale “Zero Vincoli”, che fornisce anche un modulo assegni ogni anno, ma con un canone che è gratis soltanto i primi 12 mesi e che, successivamente, passa a 2€ al mese ed è azzerabile accreditando stipendio, pensione o qualsiasi entrata di almeno 1000€.

La carta di debito MasterCard ha un canone azzerabile, supporta il contactless e i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay, che consentono di pagare comodamente con smartphone o smartwatch, senza utilizzare la carta. Il PIN può anche essere personalizzato in qualsiasi momento. È anche possibile aggiungere una carta prepagata virtuale per gli acquisti online, che è possibile trasformare in versione fisica per spendere presso i negozi. La prepagata ha un canone completamente gratuito.

Per richiedere il conto, recatevi nella pagina ufficiale di ING e fate clic su “Apri Conto Corrente Arancio”. Seguite la procedura e fornite i documenti personali richiesti. Potete anche identificarvi comodamente con lo SPID. Una che il conto corrente sarà disponibile, effettuate un bonifico per attivare il conto.

