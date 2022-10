Apri un Conto Corrente Arancio e ottieni il 2,5% sulle somme vincolate

ING ha appena avviato un’interessante promozione rivolta a tutti i nuovi e già clienti. Se sei nuovo, apri un Conto Corrente Arancio e inizia a vincolare le tue somme per 12 mesi. In questo modo otterrai un tasso di interesse lordo pari al 2,5% annuo. Niente male vero?

Se invece sei già cliente ING non dovrai far altro che decidere l’importo e spostarlo in Conto Arancio. Vincolandolo per 12 mesi anche tu riceverai un tasso di interesse lordo pari al 2,5% annuo. Perciò fai il possibile per riuscire ad approfittare di questa super iniziativa.

ING è una banca di origine olandese, oggi presente in 40 Paesi e con oltre 39 milioni di clienti. I suoi prodotti e servizi sono destinati a risparmiatori, grandi imprese e istituzioni finanziarie. La sua pratica app la rende una delle banche digitali più apprezzate, oggi leader in Italia.

Conto Corrente Arancio ti offre il 2,5% di interesse

Affrettati per ottenere il 2,5% annuo di interesse lordo sulle somme vincolate per 12 mesi. Per avere questo incredibile vantaggio devi aprire un Conto Corrente Arancio su ING. Farlo è molto semplice, veloce e completamente digitale.

Attivalo, accredita lo stipendio o la pensione e vincola le tue somme entro il 17 gennaio 2023. Il Conto ING è completamente gratuito e a zero spese. Potrai effettuare prelievi in contante gratis presso tutti gli sportelli automatici di Italia ed Europa.

Inoltre, per acquisti importanti da almeno 200 euro, puoi attivare Pagoflex. Questa funzionalità ti permette di dividere l’importo in 3, 6, 9 o 12 rate mensili. E attivando la Carta di Credito MasterCard Gold per un anno il canone è gratis, poi rimarrà a zero euro per tutti i mesi in cui spendi almeno 500 euro.

Approfitta subito di questa promozione firmata ING. Apri un Conto Corrente Arancio per ottenere un tasso di interesse lordo pari al 2,5% sulle somme vincolate 12 mesi. È gratis, a zero spese e senza alcun vincolo di sorta. Insomma, un’ottima occasione da cogliere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.