Apri Conto Corrente Arancio: per te un mondo di vantaggi

Conto Corrente Arancio è una soluzione eccellente per gestire i tuoi risparmi. Uno dei vantaggi è che puoi farlo completamente dal tuo dispositivo mobile, ma quando vuoi puoi appoggiarti alle filiali dislocate in tutte le città più importanti d’Italia. Apri subito un conto corrente! Per te tantissimi vantaggi.

Con Conto Corrente Arancio Più hai la possibilità di azzerare il canone mensile e di includere tantissime funzionalità molto utili e vantaggiose per la gestione intelligente del tuo denaro. Trasforma il tuo conto a canone zero attivando l’accredito dello stipendio o della pensione. Gratis hai inclusi:

Carta di Debito MasterCard;

Carta di Credito MasterCard Gold;

bonifici SEPA ordinari;

bonifici SEPA istantanei;

pagamento di F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL, pagoPA;

prelievi di denaro in contante presso gli ATM in Italia e in Europa.

Tutto questo senza costi aggiuntivi né canone. Insomma, davvero un’ottima soluzione. Cosa stai aspettando? Conto Corrente Arancio Più lo apri in pochissimi minuti direttamente online con il tuo dispositivo mobile o tramite computer. Segui le istruzioni a video e ottieni una soluzione eccellente per gestire i tuoi risparmi e le tue spese.

Conto Corrente Arancio: tantissimi vantaggi, tutti a costo zero

Il tuo Conto Corrente Arancio Più può diventare a canone zero accreditando stipendio, pensione mensile o avendo entrate di almeno 1000€ al mese. Inoltre, azzeri tutte le spese senza dover più pagare nulla per i servizi inclusi nel tuo nuovo conto online. Addirittura, hai la Carta di Credito MasterCard Gold a canone zero!

Grazie a questa Carta di Credito puoi pagare ovunque, online e nei negozi di tutto il mondo. Tramite l’app multi-device puoi personalizzare PIN e limiti di spesa, anche in tempo reale. Inoltre, hai Pagoflex, la soluzione vincente in caso di acquisti improvvisi o dall’importo elevato. Grazie a questa formula puoi pagare in più mesi senza preoccupazioni. Infine, hai anche MasterCard Fast Track per saltare la coda in aeroporto.