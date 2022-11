Apri un Conto Corrente BNL X Modulo Smart: ti aspettano tantissimi premi

Apri un Conto Corrente BNL X Modulo Smart ed entra anche tu in un mondo di fantastici vantaggi. Proteggere i tuoi risparmi sarà davvero interessante con questa soluzione offerta da BNL. Ti stanno aspettando tantissimi premi e se hai meno di 30 anni il canone è azzerato.

Pensa, attraverso questo conto puoi ottenere punti PAYBACK che possono trasformarsi in 170 euro di buoni regalo Amazon. Un’opportunità davvero interessante che puoi ottenere seguendo queste semplicissime istruzioni:

apri online il tuo nuovo conto corrente BNL X Modulo Smart entro il 30 novembre 2022 utilizzando il codice speciale PBK25050X; accredita lo stipendio o la pensione, in alternativa versa 1.500 euro entro il 15 dicembre 2022. Otterrai fino a 28.800 punti PAYBACK che corrispondono a 120 euro in buoni regalo Amazon o in alternativa ad altri premi; carica il tuo conto con C-READY-TO BNL attraverso l’app attivando questo servizio entro il 15 dicembre 2022. In questo modo potrai rateizzare i tuoi movimenti dilazionando le spese ordinarie o improvvise. Attivano un piano rateale ti garantisce altri 12.000 punti PAYBACK che equivalgono a 50 euro di buoni Amazon; richiedi i tuoi premi direttamente nello STORE dell’app scoprendo il Programma BNL by PAYBACK.

Perciò non ti resta che approfittare di questo incredibile vantaggio. Grazie all’app 100% digitale potrai gestire tutto questo e anche le tue operazioni di conto senza alcun problema. Facilità di utilizzo, portabilità e premi sono le caratteristiche che ti offre l’applicazione di BNL.

Conto Corrente BNL X Modulo Smart: tutti i vantaggi in un’unica soluzione

Scegliere BNL X Modulo Smart significa ottenere un mondo di vantaggi disponibili in un’unica soluzione. Apri subito il tuo Conto Corrente e inizia ad accedere a un programma a premi veramente interessante e avvincente che ti metterà la voglia di risparmiare.

Attivandolo hai a disposizione una carta di debito per gestire i tuoi pagamenti ovunque e in totale sicurezza. I pagamenti in modalità contactless saranno veloci e sicuri. Inoltre potrai anche decidere di disabilitare temporaneamente la carta per tutti gli acquisti e i prelievi oppure di impostare dei limiti di utilizzo.

Questa carta di debito è compatibile con i wallet Samsung Pay, Apple Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay. Tra l’altro, grazie alla sua pratica app, potrai gestire tutto questo comodamente dal tuo smartphone o tablet. Non solo, ma il suo ecosistema ti permette di collegare anche altre banche e controllare il loro conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.