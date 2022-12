Apri conto Hype e ricevi 25 euro

Nell’ambito dei pagamenti digitali, conto HYPE si è ritagliata un posto importante in questa enorme tavola imbandita.

A testimoniare ciò è anche la collaborazione con l’attuale edizione di X-Factor, talent scout che viene trasmesso su Sky GO e NOW TV e che annovera tra i suoi giudici personaggi famosi come Fedez e Ambra Angiolini.

In questo ambito artistico, la piattaforma per i pagamenti digitali ha pianificato diverse iniziative a cui è difficile rinunciare.

Ad esempio, si possono vincere magliette e tazze con il brand della trasmissione, ma anche qualcosa di maggiormente sostanzioso.

Infatti, chiunque apre un nuovo conto in questa pagina, inserendo il codice HYPERFACTOR riceverà in omaggio sulla carta di pagamento associata 25 euro.

Quindi, mai come adesso è conveniente diventare cliente HYPE.

Conto HYPE e X-Factor, una collaborazione fruttuosa

La collaborazione tra X-Factor e conto HYPE dà vita a una serie di iniziative molto interessanti, come gli incontri Meet&Green.

In questi incontri è possibile parlare tramite videochiamata con gli artisti che sono impegnati nel talent show.

Un’altra iniziativa è HYPE Sound, con le esibizioni di alcuni artisti attualmente impegnati nell’attuale edizione della trasmissione.

Al di là di questo aspetto prettamente collaborativo, i vantaggi offerti da HYPE sono tanti e propri di un conto corrente digitale.

Ci sono strumenti che consentono di analizzare le spese e la possibilità di gestire in maniera totalmente autonoma le carte virtuali.

Per non parlare poi degli investimenti a partire da un solo euro, dei salvadanai digitali, della possibilità di ottenere un prestito fino a 25.000 euro e dei conti deposito.

Inoltre, aprendo un conto corrente HYPE accedendo qui, si otterrà in cambio una carta prepagata gratuita, con cui prelevare denaro gratuitamente.

Non sono previste commissioni sia in Italia che all’estero, è prevista una copertura per i furti ATM, un rimborso su prelievi nell’eventualità di una rapina e una polizza acquisti.

