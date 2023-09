Apri Conto Sella Start: hai DAZN gratis per 2 mesi

Per chi sceglie di aprire un conto Sella Start entro il 30 settembre e accreditare lo stipendio entro il 31 ottobre, è disponibile un’offerta interessante.

La promozione include due mesi gratuiti a DAZN Standard, una piattaforma che offre una vasta gamma di contenuti sportivi come calcio, rugby e corse di Formula 1.

È possibile aprire facilmente il conto attraverso la piattaforma online, che offre vari strumenti per gestire le tue finanze, comprese quelle di altri istituti bancari.

Inoltre, all’apertura del conto, puoi richiedere la carta di debito. Per i primi tre mesi non è previsto il canone di tenuta conto.

Conto Sella Start: cosa include oltre all’abbonamento a DAZN gratis

Se scegli di aprire il conto Sella Start, potrai effettuare un numero illimitato di prelievi in ​​modo completamente gratuito presso tutti gli sportelli ATM convenzionati con Banca Sella.

Stesso vale per eventuali bonifici bancari effettuati su conti nello Spazio Economico Europeo o in Italia. Se lo richiedi durante l’apertura del conto, puoi ottenere una carta di debito MasterCard senza alcun costo.

Oltre ad altre funzionalità, il salvadanaio digitale offre un valido mezzo per risparmiare denaro. Il software include anche statistiche per monitorare le tue spese e aggregatori per i conti che potresti avere presso altre banche.

Come già anticipato, l’offerta prevede due mesi a DAZN gratuiti. Devi aprire il conto prima del 30 settembre e accreditare il tuo stipendio entro il 31 ottobre.

In questo modo avrai accesso a tutte le trasmissioni sportive disponibili sulla piattaforma. Inoltre, se hai meno di trent’anni, non ti verrà addebitato il canone mensile fino al superamento di tale età.

