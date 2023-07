Apri gratis SelfyConto e invita amici: per te un fantastico regalo

SelfyConto si distingue per la sua proposta innovativa e completamente autosufficiente, da oggi con un fantastico regalo.

L’applicazione dedicata, compatibile con i principali sistemi operativi, consente agli utenti di gestire in modo efficiente e senza sforzo tutte le transazioni bancarie.

Con un semplice tocco, gli utenti possono accedere a informazioni complete su tutte le loro attività bancarie, comprese quelle relative a carte emesse da banche esterne.

Tuttavia, le capacità dell’applicazione vanno oltre le richieste di saldo; gli utenti possono inoltre effettuare pagamenti, gestire gli investimenti e bloccare tempestivamente la propria carta in situazioni di emergenza.

Inoltre, SelfyConto offre la comodità di effettuare diverse operazioni bancarie primarie, come bonifici e pagamenti di utenze, in modo completamente gratuito e in tempo reale.

Fantastico regalo se apri SelfyConto e inviti amici

Puoi facilmente aprire un conto SelfyConto senza alcun addebito. La carta di debito fornita è realizzata con un materiale ecologico chiamato plastica PLA.

Non ci sono costi associati ai bonifici online, ai prelievi bancomat all’interno dell’area Euro e alle utenze.

L’unica eccezione è il canone annuo di 12 euro per la carta di credito, se scegli di averne una. Inoltre, il mantenimento del conto è gratuito per gli individui sotto i trent’anni e per tutti gli utenti nel primo anno.

A partire dal secondo anno il costo è di soli 3,75 euro al mese, garantendo un favorevole equilibrio tra qualità e prezzo.

L’attuale campagna promozionale di SelfyConto offre un fantastico regalo per i titolari del conto. Estendendo gli inviti agli amici, hai la possibilità di ricevere premi tecnologici a marchio Samsung.

I livelli di ricompensa sono i seguenti: con l’introduzione di due amici, puoi richiedere un Galaxy Tab A8 WiFi 64G.

Con quattro amici, il premio sale a un Galaxy A34 5G 256GB, ma con l’introduzione di sei amici, hai l’opportunità di acquistare un Galaxy Book3 15″ i7 16GB o un Galaxy S23 Ultra 256GB. Questa è un’opportunità da non trascurare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.