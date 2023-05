Apri il conto HYPE, per te 5 euro di bonus immediato

Cerchi di semplificare la tua vita con un comodo conto finanziario? HYPE, fintech tutta italiana, ha un’offerta speciale per te: 5 euro di bonus immediato.

Questa promo è indirizzata agli utenti che apriranno il conto HYPE, che è completamente gratuito. Devi soltanto inserire il codice promozionale “HYPER” al momento della registrazione per richiedere questo bonus.

Inoltre, se scegli di passare a uno dei piani a pagamento di HYPE, potresti ricevere un impressionante bonus d’ingresso di 25 euro.

5 euro di bonus immediato: è questa l’offerta di HYPE

HYPE è un conto bancario che non addebita alcuna commissione ed è ricco di numerosi vantaggi.

Ti garantisce l’accesso completo a un IBAN italiano e a una carta virtuale che ti consente di effettuare acquisti online.

Inoltre, con un solo euro tramite Gimme5, puoi utilizzare un box risparmio per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Naturalmente, ci sono funzioni standard che vengono fornite con il conto online, come il trasferimento di denaro tra hypers, la ricarica del conto tramite carta, contanti o bonifico bancario (con un massimo di 15.000 euro per il piano base), l’analisi delle spese.

In più puoi inviare e ricevere bonifici bancari, a cui si aggiunge una sezione dedicata al cashback.

Non sorprende che Hype soddisfi tutti questi requisiti; ecco perché è un’opzione adatta a chiunque. Inoltre, il processo di creazione del conto è completamente gratuito e, in quanto nuovo cliente, ricevere in premio 5 euro di bonus immediato.

Fai un favore a te stesso: apri gratuitamente il conto HYPE per ricevere il bonus. Il processo è semplice: è sufficiente inserire il codice promozionale “HYPER” durante la registrazione nella pagina disponibile nel link qui sotto:

Assicurati di depositare almeno 50 euro entro un mese dall’apertura del conto. In soli sette giorni lavorativi, HYPE trasferirà il bonus direttamente sul tuo conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.