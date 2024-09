Apri il conto SelfyConto e ottieni il 5% d’interesse sulle somme vincolate a 6 mesi

Banca Mediolanum sta rivoluzionando il concetto di risparmio tramite SelfyConto, il suo conto corrente online di punta. Cosa offre di così speciale? Il 5% d’interesse annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.

Tutti i vantaggi di SelfyConto: 5% d’interesse e svincoli quando vuoi

Se decidi di svincolare i tuoi soldi prima del tempo, non ci sono penali. Anzi, ti verranno accreditati gli interessi maturati fino a quel momento.

Parliamo un po’ del conto SelfyConto. È a canone zero per il primo anno, mentre per gli under 30 fino al compimento dei 30 anni. Non ci sono commissioni per i prelievi nell’area euro tramite la carta di debito, che è gratuita per 12 mesi.

Le principali operazioni bancarie? Puoi gestirle tutte online tramite l’app del conto: bollettini, F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche e bonifici.

Aprire il conto è semplice. Niente file agli sportelli e scartoffie, perché basta il documento d’identità, codice fiscale, smartphone e indirizzo email. Se usi lo SPID, ancora meglio.

Per ottenere il tasso di rendimento in promozione, devi accreditare lo stipendio sul conto. Sicuramente un’operazione fattibile. Detto questo, non ti resta che aprire il tuo SelfyConto. Avrai tutte le operazioni a disposizione tramite l’app, di cui diverse senza costi. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di far maturare i tuoi risparmi con il 5% d’interesse annuo lordo offerto da Mediolanum.