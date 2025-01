Apri ora il miglior conto aziendale All-in-One per il tuo business

Le aziende, di qualsiasi dimensione e categoria, hanno esigenze particolari che richiedono, anche dal punto di vista finanziario e fiscale, strumenti adeguati. È il caso dei conti correnti aziendali, pensati per permettere di operare con maggiore efficacia, accedere a strumenti dedicati e ottenere condizioni vantaggiose. Il conto corrente Vivid Money offre tutto questo e molto di più. Aprilo ora, occorrono solo 10 minuti.

Le caratteristiche distintive del conto corrente aziendale Vivid Money

Con Vivid Money si ha accesso a un conto business gratuito fino a 30 IBAN che include bonifici istantanei (sia SEPA che SWIFT), tasso di interesse del 4% sul saldo positivo, assistenza clienti dedicata sempre disponibile e fino al 10% di cashback degli acquisti effettuati con la carta. Ma non solo.

L’apertura del conto avviene completamente online, riducendo tempi e semplificando le operazioni, e si ha accesso, tra le altre cose, a carte VISA sia fisiche (personalizzabili anche nel colore) che virtuali. La loro attivazione ed erogazione è completamente gratuita con la possibilità di ottenere limiti di spesa elevati a seconda delle necessità. Inoltre c’è la possibilità di emettere gratuitamente carte per ogni componente del team impostando per ciascuna le categorie di cashback riuscendo a ottenere fino a 150€ al mese sugli acquisti effettuati per la categoria selezionata.

La gestione delle carte, ma anche dei singoli IBAN associabili a ciascun collaboratore, può avvenire comodamente dall’app (disponibile sia in versione desktop che mobile) sia per la loro emissione che personalizzazione e gestione così da avere sempre pienamente tutto sotto controllo.

Tra gli aspetti interessanti del conto business di Vivid Money c’è l’integrazione con diversi software di contabilità così da semplificare il monitoraggio delle spese e migliorare la preparazione delle dichiarazioni fiscali.

Un conto completo disponibile in cinque differenti piani: Free Start, Basic, Pro, Enterprise e Enterprise+ acquistabili con pagamento mensile o annuale (risparmiando fino al 24%) ottenendo il meglio per la gestione finanziaria della propria azienda.