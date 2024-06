Apri SelfyConto e ottieni la tua carta di credito in pochissimo tempo

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum che rende la gestione del denaro semplice e veloce. SelfyConto permette di pagare, investire e gestire le finanze in modo pratico e senza complicazioni. Inoltre offre carte di debito, ricaricabili e carte di credito personalizzabili e subito disponibili in versione digitale.

Apertura rapida e zero canone

SelfyConto può essere aperto comodamente dal proprio smartphone, senza lunghe attese in banca. Con SelfyConto, è possibile attivare il conto corrente in pochi minuti utilizzando il sistema SPID, un bonifico o una webcam per l’identificazione. Inoltre, il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno e, per chi ha meno di 30 anni, è gratuito fino al compimento dei trent’anni.

Carte per ogni esigenza

SelfyConto mette a tua disposizione diverse tipologie di carte: carta di debito, carta di credito e carta prepagata. La carta di debito è gratuita e subito disponibile in formato digitale, così si può usare immediatamente senza aspettare la versione fisica. Le carte di credito Mediolanum sono personalizzabili: è possibile scegliere il colore, aggiungere una tua foto e selezionare il circuito di pagamento preferito tra Visa o MasterCard. Anche la carta prepagata offre flessibilità e sicurezza, con la possibilità di personalizzarla con il tuo nome e una foto.

Vantaggi di SelfyConto

SelfyConto include gratuitamente prelievi in tutta l’area Euro, questo permette di accedere al proprio denaro senza pensieri. Le operazioni bancarie principali, come bonifici, addebiti utenze e pagamenti di modelli F23, F24, MAV e RAV, sono tutte gratuite. Anche le ricariche telefoniche non comportano costi aggiuntivi.

Servizi aggiuntivi per ogni esigenza

Oltre alle funzionalità di base, SelfyConto offre numerosi servizi aggiuntivi. Con Selfy PayTime, è possibile rateizzare i movimenti di addebito scegliendo il piano di prestito che più si adatta alle proprie esigenze. Se hai bisogno di un finanziamento, SelfyShop ti consente di richiedere prestiti a tasso zero per acquisti a catalogo. E per chi necessita di un prestito personale, con SelfyCredit Instant permette di ottenere da 2.000€ a 20.000€ in tempo reale, con tassi competitivi e senza spese di istruttoria.

Inoltre, con SelfyCare puoi sottoscrivere polizze assicurative direttamente dall’app, scegliendo tra coperture per viaggi, vita e persino per i tuoi animali domestici.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.