Apri SelfyConto di Mediolanum e hai un Buono Amazon da 200€

SelfyConto è la soluzione intelligente di Mediolanum che va oltre il conto corrente. I vantaggi sono davvero tantissimi tutti inclusi in un servizio 100% digitale e smart proprio come piace a te. In più aprire questo conto ti premia.

Infatti, portando fino a 5 amici nel mondo Selfy hai diritto a un Buono Regalo Amazon di 40 euro per ogni amico. Inoltre, anche loro riceveranno un voucher digitale dal valore di 10 euro. Un’ottima occasione per mettere al sicuro i tuoi risparmi attivando una gestione ricca di piacevoli sorprese.

Con SelfyConto puoi avere un Buono Regalo Amazon da 200 euro. Ti basterà accreditare mensilmente lo stipendio o la pensione per ricevere il tuo premio personale. Il canone di tenuta conto è zero euro fino ai 30 anni e gratis il primo anno per tutti. In più hai anche la carta di debito gratuita e prelievi presso ATM in area Euro a costo zero.

SelfyConto Mediolanum: tanti vantaggi per i tuoi risparmi

Oggi scegliere a chi affidare i tuoi risparmi non è cosa facile. Sono davvero tante le banche che propongono soluzioni comunque interessanti. Ma se cerchi qualcosa di diverso, innovativo, sicuro e vantaggioso ecco SelfyConto di Mediolanum. Perché devi scegliere questo conto?

Se accrediti lo stipendio o la pensione puoi ottenere il 2% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Grazie all’App Mediolanum ti basta uno swipe per accedere a tutti i servizi bancari e controllare ogni movimento di carte e conto corrente. Con Selfie & Smart puoi rateizzare i pagamenti e se hai un’emergenza puoi anche bloccare le rate per 48 ore. La carta di debito è gratuita così come i prelievi presso tutti gli ATM in area Euro. Bonifici, addebiti utenze, pagamenti vari come F23, F24 e ricariche telefoniche non ti costano nulla. Hai dei Banking Specialist sempre pronti per supportarti in ogni momento.

Apri SelfyConto e affida i tuoi risparmi a Mediolanum, una delle prime banche più sicure d’Europa. Il canone è gratis per il primo anno e sempre gratuito per gli under 30. Inoltre, accreditando lo stipendio o la pensione puoi ottenere un Buono Regalo Amazon da 200 euro.

