Apri subito Conto Corrente Arancio Più: la promo buoni Amazon sta per scadere

I vantaggi non mancano di certo con Conto Corrente Arancio Più di ING, tra cui la possibilità di ottenere buoni Amazon in omaggio. Se ancora stai valutando se aprire un nuovo conto corrente, adesso sai quale. La promo sta per scadere: hai tempo fino al 9 settembre 2024 per approfittarne.

Il canone mensile di 5 euro può essere facilmente azzerato. Come? Accreditando lo stipendio o della pensione, oppure con entrate mensili di almeno 1.000 euro.

Non farti sfuggire i buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

L’offerta di inizio settembre 2024 è imperdibile: 100 euro in gift card in regalo. Per ottenerle, i passaggi da seguire sono questi:

Apri il conto entro il 9 settembre 2024 e richiedi la carta di debito Mastercard (a canone zero).

(a canone zero). Utilizza il codice ING2024 durante la procedura di apertura.

durante la procedura di apertura. Effettua almeno un pagamento con la carta entro il 29 novembre 2024 per ricevere un primo buono da 50 euro .

per ricevere un . Spendi almeno 500 euro con la carta entro la stessa data per ottenere il secondo buono da 50 euro .

con la carta entro la stessa data per ottenere il . Mantieni il conto attivo con un saldo di almeno 200 euro fino a quando non ricevi i buoni.

Insomma, se ti piace lo shopping online, questa è l’occasione d’oro per rendere più leggeri i tuoi acquisti.

I vantaggi sono anche altri. Conto Corrente Arancio Più offre la carta di credito Mastercard Gold con fido mensile di 1.500 euro e la possibilità di rateizzare le spese con Pagoflex, oltre alla prepagata Mastercard.

Puoi prelevare poi dagli ATM in Italia e in Europa senza pagare commissioni. A zero spese sono anche i bonifici istantanei e SEPA, i pagamenti CBILL, pagoPA e di bollettini postali. Anche i pagamenti di MAV, F24 e RAV sono senza commissioni.

Quindi, se cerchi un conto corrente conveniente, pratico e con buoni Amazon in omaggio, apri oggi stesso Conto Corrente Arancio Più: la promo sta per scadere.