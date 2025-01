Apri un conto Crédit Agricole e ricevi subito fino a 500€ per fare shopping

Si sta per concludere il periodo delle feste natalizie e a breve inizierà quello dei saldi; c’è sempre qualche offerta e promozione da cogliere al volo per fare shopping. Per supportare i prossimi acquisti Crédit Agricole ha associato all’apertura del conto corrente un insieme di vantaggi e per ricevere fino a 500€ di buoni regalo. Apri online il conto Crédit Agricole.

Come guadagnare e risparmiare con il conto Crédit Agricole

Si articola su due binari paralleli l’offerta conveniente di Crédit Agricole. Da una parte, infatti, c’è la possibilità di guadagnare fino a 500€ in buoni regalo e dall’altra la possibilità di risparmiare sui costi di gestione del conto corrente e le operazioni bancarie.

Iniziamo dai buoni regalo. Aprendo il conto corrente Crédit Agricole entro il 12 febbraio e utilizzando il codice VISA si riceve un bonus di benvenuto del valore di 50€. Per ottenerlo è necessario anche attivare la carta di debito Crédit Agricole VISA ed effettuare almeno una transazione.

C’è poi la possibilità di ottenere fino a 150€ in buoni regalo effettuando una spesa minima di 500€ con la carta di debito Crédit Agricole Visa. Altri 50€ in buoni regalo sono dedicati a coloro che entro il 30 aprile accreditano sul conto corrente lo stipendio o la pensione.

Oltre a questi 250€ invitando i propri amici ad aprire un conto Crédit Agricole utilizzando il codice promozionale disponibile all’interno dell’app, è possibile ottenere 50€ per ogni amico (fino a 5) che apre un conto corrente. A sua volta anche coloro che scelgono il conto Crédit Agricole riceveranno 50€ di buoni regalo.

Il risparmio con Crédit Agricole è dato dal conto corrente a canone zero, con la carta di debito ampiamente personalizzabile, un’applicazione mobile dedicata con la quale gestire le proprie finanze e tutti i pagamenti e la possibilità di ricevere una consulenza sia da remoto che in filiale.

Quello di Crédit Agricole è un conto corrente ricco di opportunità e vantaggi da sfruttare ogni giorno.