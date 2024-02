Apri un conto Wirex: guadagni l'8% sulle transazioni con carta

Sei alla ricerca di un conto corrente che sia un’alternativa bancaria creata su misura per il Web3 e per le tue esigenze? Allora scegli Wirex, molto più di un semplice conto corrente. Inizia oggi stesso! Tantissimi vantaggi ti stanno aspettando. Pensa, puoi guadagnare fino all’8% su ogni transazione con carta. E non è finita qui. Infatti, grazie al programma refferral moltiplichi i vantaggi.

Porta i tuoi amici ad aprire anche loro questo conto e le tue ricompense aumenteranno. Più sono e più crescono i guadagni in criptovaluta. Per loro un fantastico regalo di benvenuto. Così entrambi guadagnate ricompense in criptovaluta una volta completate le attività richieste.

Tutto questo tramite un conto EUR/SEPA gratuito e carta di debito Wirex extra sicura e praticissima. Rispondi adesso alle tue esigenze crittografiche quotidiane. Scopri tutti i vantaggi inclusi in questa soluzione fantastica e all’avanguardia rispetto a tante altre proposte sul mercato.

Wirex: il conto EURO/SEPA per le tue esigenze crittografiche

Con Wirex ottieni un conto EURO/SEPA perfetto per le tue necessità crittografiche. Sono tantissimi i vantaggi e le funzionalità disponibili grazie a questa soluzione avanzata. Il futuro è qui. Apri subito il tuo conto. Avrai davvero tante possibilità e una gestione dei tuoi risparmi che guarda in avanti, dove la tecnologia è arrivata e arriverà.

Spendi Criptovalute e Stablecoin .

e . Sfrutta transazioni senza interruzioni .

. Guadagna fino all’ 8% di Cryptoback ogni volta che spendi.

di ogni volta che spendi. Mantieni il controllo della tua carta.

Ottieni offerte esclusive con la tua nuova carta.

con la tua nuova carta. Nessuna commissione ATM e FX.

ATM e FX. Fino a 200 dollari di prelievi bancomat senza commissioni in tutto il mondo.

Nessuna commissione annuale e di cambio.

Carta fisica e virtuale per acquisti online sicuri.

Approfitta subito di questa occasione incredibile. Entra anche tu in Wirex e porta i tuoi amici. Per te e per loro premi, vantaggi e un programma che premia la tua fedeltà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.