Arc Browser con blocco annunci e anti-tracciamento

Arc Browser, il promettente browser sviluppato da The Browser Company, si prepara a introdurre una serie di funzionalità che miglioreranno l’esperienza di navigazione degli utenti, come il blocco nativo degli annunci, della prevenzione del tracciamento e della rimozione automatica dei cookie banner.

Grazie al programma Early Birds (un’iniziativa dedicata agli insider di Arc Browser), gli utenti più appassionati avranno l’opportunità di contribuire attivamente allo sviluppo e al perfezionamento di queste funzionalità, prima che vengano rese disponibili al grande pubblico.

Blocco nativo degli annunci: addio al disordine online

Una delle novità più attese è l’introduzione del blocco nativo degli annunci in Arc Browser. In questo modo, gli utenti possano concentrarsi sulle cose più importanti senza essere disturbati da popup, annunci invadenti e banner fastidiosi. Il team di Arc Browser, composto da Mateusz, Omar, Brian, Andrzej e Miko, sta lavorando sodo per perfezionare questa funzionalità, che sarà presto disponibile per tutti gli utenti.

Anti-tracciamento e rimozione automatica dei cookie banner

Oltre al blocco degli annunci, Arc Browser implementerà anche funzionalità avanzate di anti-tracciamento, garantendo una maggiore privacy agli utenti durante la navigazione. Inoltre, il browser sarà in grado di rimuovere automaticamente i cookie banner, semplificando l’esperienza di navigazione e riducendo le interruzioni.

Accesso anticipato alle novità con il programma Early Bird

Gli utenti più curiosi e desiderosi di provare in anteprima le nuove funzionalità di Arc Browser possono iscriversi al programma Early Bird, che permette ai membri di testare e perfezionare le nuove versioni del browser prima del rilascio pubblico. Per partecipare, è sufficiente visitare il sito dedicato, fare clic su “Join our next cohort” e fornire le informazioni richieste, tra cui l’account Arc e il livello di conoscenza tecnica.

Disponibilità e compatibilità di Arc Browser

Attualmente, Arc Browser può essere scaricato dal sito ufficiale ed è disponibile esclusivamente per il sistema operativo Windows 11. Tuttavia, The Browser Company ha assicurato che il supporto per Windows 10 sarà aggiunto nel prossimo futuro.