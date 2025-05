KDE Plasma 6.3.5: novità per applet, notifiche e molti altri aspetti

A oltre un mese dall’uscita di Plasma 6.3.4, gli sviluppatori KDE hanno rilasciato KDE Plasma 6.3.5, quinto e ultimo aggiornamento correttivo della serie 6.3 che anticipa Plasma 6.4, previsto per metà giugno. Diversi gli aspetti interessati dalle novità di questa versione, tra cui le applet, le notifiche e altre caratteristiche.

KDE Plasma 6.3.5: le novità

KDE Plasma 6.3.5 ottimizza il tema predefinito Breeze, il quale è stato ottimizzato con correzioni minori, come l’aggiunta di un QDebug mancante in Kcursorgen e altre modifiche agli header. L’interfaccia di Discover è stata migliorata con un indicatore “Still Looking” più chiaro e una correzione del testo dell’header per gli aggiornamenti offline su finestre strette. Diversi applet hanno ricevuto affinamenti mirati, come l’eliminazione di un limite non necessario per la dimensione su Note, mentre i widget meteo rispettano ora meglio le unità predefinite. Nei bug report vengono corretti gli URL, rendendo l’invio dei report più semplice.

Per quanto riguarda i componenti, la nuova versione dell’ambiente desktop migliora KWin e KScreen con ottimizzazioni al rendering e alla gestione degli input, oltre che alla configurazione dei monitor: lo scheduler VRR ora considera i subsurfaces, le allocazioni di texture prevengono crash per dimensioni nulle e la luminosità HDR è stata calibrata per una maggior coerenza. Un bug che permetteva al pulsante di accensione di interferire con la schermata di blocco è stato risolto, e il plugin nightlight gestisce ora correttamente la conversione tra ora locale e UTC. Su KScreen l’OSD viene ora avviato al momento opportuno e le modifiche vengono annullate se non confermate.

Le librerie di base di KDE Plasma 6.3.5, come libksysguard e libplasma, sono ora più stabili con inizializzazioni corrette e proprietà Kirigami ottimizzate per i colori. Su desktop i dialoghi del task manager non ruotano più in maniera anomala, i commutatori delle attività tracciano le coordinate con precisione e le griglie dei file recenti rispettano la disattivazione dell’hover. Correzioni minori riguardano anche la toolchain dei vault e il gestore di stampa, la quale consente ora di impostare una stampante predefinita.

Come di consueto, è possibile consultare l’annuncio ufficiale per tutti i dettagli del caso, nonché attendere l’arrivo nei repository della propria distribuzione per ricevere l’ultima versione.