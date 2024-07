Arc Max: l'IA del browser anche su PC con Windows 11

A fine aprile, The Browser Company ha portato il browser Arc sui computer con sistema operativo Windows 11. Prima di allora, prendendo in considerazione esclusivamente l’ambito desktop, la disponibilità era limitata ai soli Mac. Oggi, la release per PC si arricchisce di una novità chiamata Arc Max e, come si può facilmente immaginare, legata principalmente all’inclusione dell’intelligenza artificiale.

Arc Max porta l’IA su Windows 11: le novità

La software house dichiara di aver lavorato per arrivare a soddisfare la richiesta più frequente tra quelle ricevute dagli utenti, andando di conseguenza a cavalcare ciò che a tutti gli effetti può essere definito come il trend del momento. Più precisamente, la suite di caratteristiche introdotte dall’aggiornamento odierno si compone di Tidy Tabs per l’organizzazione automatica delle schede aperte in categorie visualizzate nella barra laterale, di Ask on Page (attivabile con Ctrl+F, nello screenshot qui sotto) per richiamare un chatbot a cui porre qualsiasi domanda inerente alla pagina visualizzata e di Mini Player che integra controlli inediti nel lettore multimediale picture-in-picture. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo al sito ufficiale.

Volendo, è possibile disabilitare le funzionalità IA dalle impostazioni, se si preferisce un’esperienza più tradizionale. Fa parte del changelog anche la correzione di due bug riscontrati e segnalati. L’ultima versione di Arc per Windows 11, la 1.10.0, è in download sulle pagine del sito ufficiale. Le altre incarnazioni sono quelle disponibili per macOS e iOS.

La prima release del software risale a poco più di due anni fa (aprile 2022), dopo una fase di test closed beta. L’obiettivo dichiarato da The Browser Company è quello di creare un sistema operativo per il Web , adottando un approccio minimalista alla navigazione e concedendo parecchia libertà in termini di personalizzazione.

Fa leva su Chromium, proprio come nel caso di Chrome (Google), di Edge (Microsoft) e di molte altre alternative in circolazione.