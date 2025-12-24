Archivia e proteggi foto, video e documenti con pCloud: sconti fino al 60%

Se ti ritrovi a gestire migliaia di foto sul telefono, file di lavoro sparsi e credenziali che non ricordi mai, l’offerta di fine anno di pCloud è esattamente ciò che ti serve.

Il software ha lanciato una promozione speciale sui piani cloud a vita, con sconti fino al 60% e strumenti di sicurezza avanzati pensati per semplificare la gestione della tua vita digitale, senza costi ricorrenti. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche del servizio offerto da pCloud.

Bundle e piani cloud pCloud a vita: tutte le offerte disponibili

Le proposte pCloud del momento sono due e rispondono a esigenze diverse, mantenendo però un punto fermo: paghi una sola volta e utilizzi i servizi per sempre. La soluzione più completa è il pacchetto 3-in-1 Family, pensato per un massimo di 5 utenti e ideale per l’uso condiviso. Il bundle include:

5 TB di spazio cloud Family , per archiviare foto, video, documenti e backup senza limiti;

, per archiviare foto, video, documenti e backup senza limiti; pCloud Encryption , che garantisce la massima protezione dei file grazie alla crittografia lato client;

, che garantisce la massima protezione dei file grazie alla crittografia lato client; pCloud Pass Family, un gestore di password premium che consente di salvare credenziali illimitate in totale sicurezza.

Questo pacchetto, che ha un valore di listino pari a 2.097 euro, viene proposto in via eccezionale a 799 euro, con un risparmio complessivo del 62%. Tutti i servizi inclusi sono a vita, senza rinnovi annuali o mensili.

In alternativa, pCloud offre anche piani di sola archiviazione a vita:

Family 2 TB a 399 euro invece di 890 euro (−55%);

a invece di 890 euro (−55%); Family 10 TB a 1.049 euro invece di 2.249 euro (−53%).

Scegliere pCloud significa affidarsi a un servizio che opera sotto la rigida normativa svizzera sulla privacy, una delle più tutelanti al mondo. Con pCloud Encryption entri in un modello di crittografia a conoscenza zero: solo tu possiedi la chiave per decifrare i tuoi file. Anche durante il trasferimento dei dati, la sicurezza è garantita grazie all’utilizzo dei protocolli TLS/SSL.