Archivia e proteggi foto, video e documenti con pCloud: sconti fino al 60%

Se ti ritrovi a gestire migliaia di foto sul telefono, file di lavoro sparsi e credenziali che non ricordi mai, l’offerta di fine anno di pCloud è esattamente ciò che ti serve.
Il software ha lanciato una promozione speciale sui piani cloud a vita, con sconti fino al 60% e strumenti di sicurezza avanzati pensati per semplificare la gestione della tua vita digitale, senza costi ricorrenti. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche del servizio offerto da pCloud.
Bundle e piani cloud pCloud a vita: tutte le offerte disponibili
Le proposte pCloud del momento sono due e rispondono a esigenze diverse, mantenendo però un punto fermo: paghi una sola volta e utilizzi i servizi per sempre. La soluzione più completa è il pacchetto 3-in-1 Family, pensato per un massimo di 5 utenti e ideale per l’uso condiviso. Il bundle include:
- 5 TB di spazio cloud Family, per archiviare foto, video, documenti e backup senza limiti;
- pCloud Encryption, che garantisce la massima protezione dei file grazie alla crittografia lato client;
- pCloud Pass Family, un gestore di password premium che consente di salvare credenziali illimitate in totale sicurezza.
Questo pacchetto, che ha un valore di listino pari a 2.097 euro, viene proposto in via eccezionale a 799 euro, con un risparmio complessivo del 62%. Tutti i servizi inclusi sono a vita, senza rinnovi annuali o mensili.
In alternativa, pCloud offre anche piani di sola archiviazione a vita:
- Family 2 TB a 399 euro invece di 890 euro (−55%);
- Family 10 TB a 1.049 euro invece di 2.249 euro (−53%).
Scegliere pCloud significa affidarsi a un servizio che opera sotto la rigida normativa svizzera sulla privacy, una delle più tutelanti al mondo. Con pCloud Encryption entri in un modello di crittografia a conoscenza zero: solo tu possiedi la chiave per decifrare i tuoi file. Anche durante il trasferimento dei dati, la sicurezza è garantita grazie all’utilizzo dei protocolli TLS/SSL.