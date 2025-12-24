 Archivia e proteggi foto, video e documenti con pCloud: sconti fino al 60%
Durante l'anno hai accumulato tanti file, tra documenti, foto e video? Archiviali e proteggili con pCloud, ora in sconto fino al 60%.
Durante l'anno hai accumulato tanti file, tra documenti, foto e video? Archiviali e proteggili con pCloud, ora in sconto fino al 60%.

Se ti ritrovi a gestire migliaia di foto sul telefono, file di lavoro sparsi e credenziali che non ricordi mai, l’offerta di fine anno di pCloud è esattamente ciò che ti serve.

Il software ha lanciato una promozione speciale sui piani cloud a vita, con sconti fino al 60% e strumenti di sicurezza avanzati pensati per semplificare la gestione della tua vita digitale, senza costi ricorrenti. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche del servizio offerto da pCloud.

Bundle e piani cloud pCloud a vita: tutte le offerte disponibili

Le proposte pCloud del momento sono due e rispondono a esigenze diverse, mantenendo però un punto fermo: paghi una sola volta e utilizzi i servizi per sempre. La soluzione più completa è il pacchetto 3-in-1 Family, pensato per un massimo di 5 utenti e ideale per l’uso condiviso. Il bundle include:

  • 5 TB di spazio cloud Family, per archiviare foto, video, documenti e backup senza limiti;
  • pCloud Encryption, che garantisce la massima protezione dei file grazie alla crittografia lato client;
  • pCloud Pass Family, un gestore di password premium che consente di salvare credenziali illimitate in totale sicurezza.

Questo pacchetto, che ha un valore di listino pari a 2.097 euro, viene proposto in via eccezionale a 799 euro, con un risparmio complessivo del 62%. Tutti i servizi inclusi sono a vita, senza rinnovi annuali o mensili.

In alternativa, pCloud offre anche piani di sola archiviazione a vita:

  • Family 2 TB a 399 euro invece di 890 euro (−55%);
  • Family 10 TB a 1.049 euro invece di 2.249 euro (−53%).

Scegliere pCloud significa affidarsi a un servizio che opera sotto la rigida normativa svizzera sulla privacy, una delle più tutelanti al mondo. Con pCloud Encryption entri in un modello di crittografia a conoscenza zero: solo tu possiedi la chiave per decifrare i tuoi file. Anche durante il trasferimento dei dati, la sicurezza è garantita grazie all’utilizzo dei protocolli TLS/SSL.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 dic 2025

