Archiviazione in cloud sicura per tutta la famiglia: approfitta dell'offerta a vita di pCloud

Tutti i componenti della famiglia utilizzano lo smartphone, il tablet o il PC. Lo fanno per lo studio, per giocare con gli amici, per guardare film e serie TV e per dare forma alla loro creatività. Figli e genitori, seppur con una serie di differenze, hanno tutti bisogno di spazio. La memoria interna dello smartphone, ma anche gli hard disk esterni, le pendrive o gli SSD dei PC sono piuttosto limitati e non in grado di supportare la crescente necessità di spazio di archiviazione. Con l’offerta pCloud dedicata alla famiglia tutto questo non sarà più un problema. Scopri il pacchetto Family Lifetime 3in1.

5TB di spazio di archiviazione e tanta sicurezza nel pacchetto Family Lifetime 3in1

Il pacchetto Family Lifetime 3in1 prevede 5 TB di spazio di archiviazione, l’accesso a Encryption e al Pass Family con un unico pagamento per un abbonamento a vita per sempre. Il pacchetto è rivolto a tutta la famiglia potendo collegarlo con 5 differenti membri e consentire a ciascuno di loro di sfruttare le potenzialità di questi strumenti.

Lo spazio di archiviazione di pCloud prevede una gestione intuitiva dei file, backup automatici (anche da Google Drive, Google Foto, Facebook, Dropbox e OneDrive) e la sincronizzazione automatica per avere tutto in ordine e facilmente accessibile in qualsiasi momento.

Con pCloud si ha un livello di sicurezza superiore con la crittografia lato client e l’utilizzo del protocollo TLS/SSL per garantire la miglior protezione possibile a tutti i file.

E poi con pCloud Pass Family si ha la possibilità di gestire le password su tutti i dispositivi. Ogni membro della famiglia avrà il suo account ma non dovrà ricordare tutte le credenziali d’accesso dei vari social, piattaforme di streaming e servizi digitali. Fa tutto Pass Family prevedendo anche la compilazione automatica e la condivisione delle password sempre in maniera crittografata.

Metti al sicuro la navigazione online della tua famiglia con il pacchetto Family Lifetime 3in1 di pCloud in promozione per risparmiare fino al 62% sull’abbonamento a vita.