Arduino UNO R4 ufficiale: enorme passo avanti nel processore

Per la gioia degli appassionati di Arduino, finalmente arriva la nuova, rivoluzionaria revisione dell’iconica scheda UNO. Il popolare marchio open-source fornisce alla comunità dei maker Arduino UNO R4, iterazione di ultima generazione che conserva le ben note caratteristiche della famiglia UNO ma porta un nuovo cuore pulsante prodotto da Renesas, leader globale nei microcontrollori, prodotti analogici, di potenza e SoC.

Arduino UNO R4 arriva sul mercato

Arduino UNO R4 sarà disponibile in due versioni – UNO R4 WiFi e UNO R4 Minima – offrendo prestazioni e possibilità senza precedenti all’interno della gamma. La prima soluzione viene fornita con un modulo WiFi Espressif S3, mentre la seconda è la più conveniente e non presenta funzionalità aggiuntive.

Il nuovo Arduino UNO R4 presenta Renesas RA4M1, un ARM Cortex-M4 operativo a 48 MHz. L’SRAM passa poi da 2kB a 32kB e la memoria flash sale da 32kB a 256kB per ospitare progetti più complessi. La porta USB diventa USB Type-C e la tensione di alimentazione massima è stata aumentata a 24 V con un design termico migliorato. La scheda fornisce un bus CAN, che consente agli utenti di ridurre al minimo il cablaggio ed eseguire diverse attività in parallelo collegando più schermature. Infine, la nuova scheda include un DAC analogico a 12 bit.

In breve, Arduino UNO R4 è la risposta alle richieste di miglioramento e aggiornamenti che la comunità di sviluppatori e creatori ha avanzato, rendendo più facile lanciarsi in avventure con Arduino. Viene garantita dunque la massima compatibilità hardware ed elettrica con shield e progetti esistenti, mentre sarà necessario un intervento di ottimizzazione per l’architettura AVR utilizzata in R3.

L’Arduino UNO R3 sarà comunque disponibile e supportato, al fianco di tutti i makers che vorranno lavorare con il suo microcontrollore AVR a 8 bit, a partire da fine maggio 2023. Al momento non sono noti altri dettagli riguardo prezzi e date esatte di disponibilità.