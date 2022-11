Come vedere Argentina-Arabia Saudita in streaming (Mondiali)

Argentina-Arabia Saudita apre il gruppo C dei mondiali di calcio in Qatar (le altre due nazionali presenti nel girone sono Messico e Polonia). A ospitare il match è l’avveniristico impianto Lusail Stadium, lo stesso in cui andrà in scena anche la finale del torneo. Il pallone inizierà a rotolare alle ore 11:00 di martedì 22 novembre. Puoi guardare la partita in diretta streaming gratis, senza alcun abbonamento né sottoscrizione premium.

Argentina-Arabia Saudita: guarda la partita in diretta streaming

Non bisogna far altro che accedere alla piattaforma RaiPlay, disponibile liberamente per tutti, su qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet e computer. Vale ovviamente lo stesso per i televisori connessi a Internet. L’intero torneo, con i suoi 64 incontri, è infatti un’esclusiva del servizio pubblico. In alternativa, chi si trova a casa, la può seguire in chiaro sui tradizionali canali TV, a risoluzione 4K se in possesso di un modello compatibile con questo formato.

Nel corso della loro storia, le nazionali si sono già sfidate quattro volte: due nel 1988, una nel 1992 e una nel 2012. Questo l’esito dei match passati: due vittorie per i sudamericani (2-0, 1-3) e altrettanti pareggi (2-2, 0-0). I pronostici dei bookmaker sono tutti a favore dell’Albiceleste guidata dal talento di Leo Messi, probabilmente al suo ultimo mondiale, ma attenzione agli avversari, intenzionati a non sfigurare in occasione del primo mondiale giocato in terra araba.

Nessun problema per chi desidera seguire in diretta streaming Argentina-Arabia Saudita dall’estero con telecronaca in italiano. Tutto ciò che bisogna fare è connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto), in modo da ottenere l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese.

