Arm ASR, nuovo upscaler open source per i giochi mobile

Arm sta introducendo sul mercato il proprio upscaler per i giochi mobile, denominato Arm Accuracy Super Resolution (ASR). Questa tecnologia promette di migliorare significativamente l’aspetto grafico dei giochi, riducendo al contempo il consumo energetico dei dispositivi mobili. L’upscaler di Arm è disponibile per gli sviluppatori con licenza open-source MIT.

FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) di AMD

Arm ha sviluppato la propria tecnologia ASR partendo da FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) di AMD, un upscaler temporale che migliora la qualità visiva dei giochi per PC e aumenta il frame rate. A differenza dell’upscaling spaziale, che elabora un singolo fotogramma alla volta, l’upscaling temporale utilizza più fotogrammi per generare un’immagine di qualità superiore. Questa tecnica si rivela particolarmente utile per le schede grafiche di bassa potenza, che altrimenti non sarebbero in grado di eseguire un gioco con un frame rate giocabile.

Mentre upscaler come AMD FSR, Nvidia DLSS e Intel XeSS sono progettati per funzionare su GPU per desktop e laptop, Arm ASR si distingue per essere uno dei pochi a operare sugli smartphone. Questa caratteristica potrebbe avere un impatto significativo sulla durata della batteria dei dispositivi mobili, consentendo agli utenti di godere di un’esperienza di gioco di alta qualità senza compromettere l’autonomia del proprio smartphone.

Prestazioni superiori rispetto alla concorrenza

Arm ha condotto test comparativi tra il proprio upscaler ASR, FSR 2 di AMD e la tecnologia GSR di Qualcomm. I risultati, illustrati in un grafico creato da Arm, mostrano come ASR si posizioni in modo vantaggioso rispetto alle alternative. Su un dispositivo dotato di una GPU Arm Immortalis-G720 e un display da 2800 x 1260, ASR ha prodotto frame rate superiori del 53% rispetto al rendering a risoluzione nativa, superando AMD FSR 2.

Inoltre, su un dispositivo con il chip Dimensity 9300 di MediaTek, il rendering a 540p e l’upscaling con ASR hanno dimostrato di consumare molta meno energia rispetto all’esecuzione di un gioco alla risoluzione nativa di 1080p.

L’arrivo di ASR sui PC

Con l’adozione sempre più diffusa di processori basati su Arm nei PC Copilot Plus di aziende come Microsoft, Dell, Lenovo e Samsung, è possibile che il leggero upscaler ASR di Arm possa trovare applicazione anche nel settore dei computer portatili. Questi laptop dispongono già della nuova Automatic Super Resolution di Microsoft, esclusiva dei chip Snapdragon X, ma l’azienda di Redmond sta lavorando a un’altra soluzione di upscaling per una gamma più ampia di dispositivi Windows.