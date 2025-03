Arriva la Formula 1: il calendario completo della nuova stagione

Sei pronto per una nuova ed emozionante stagione di Formula 1? Allora non perderti nemmeno una delle gare che verranno trasmesse in diretta streaming esclusiva su NOW PASS SPORT. Cosa stai aspettando? Abbonati subito approfittando del prezzo speciale! La prima gara è in programma proprio per domenica 16 marzo 2025.

Questa sarà una stagione incredibile. Gli appassionati non vedono l’ora di vedere la nuova accoppiata in Ferrari con Hamilton e Leclerc. Insomma, ci aspettano momenti davvero emozionanti. Quindi ti consigliamo di dare un’occhiata al calendario ufficiale e completo della nuova stagione.

Formula 1: il calendario della nuova stagione

Ecco il calendario completo della nuova stagione di Formula 1, disponibile in diretta streaming solo su NOW PASS SPORT.

14-15-16 marzo AustraliaC Circuito Albert Park

21-22-23 marzo Cina Circuito di Shanghai

4-5-6 aprile Giappone Circuito di Suzuka

11-12-13 aprile Bahrein Circuito del Bahrain

18-19-20 aprile Arabia Saudita Circuito di Jeddah

2-3-4 maggio Miami Circuito di Miami

16-17-18 maggio Emilia-Romagna Circuito Enzo e Dino Ferrari

23-24-25 maggio Monaco Circuito di Monaco

30-31 maggio, 1 giugno Spagna Circuito di Barcellona-Catalogna

13-14-15 giugno Canada Circuito Gilles Villeneuve

27-28-29 giugno Austria Circuito Red Bull Ring

4-5-6 luglio Gran Bretagna Circuito di Silverstone

25-26-27 luglio Belgio Circuito di Spa-Francorchamps

1-2-3 agosto Ungheria Circuito dell’Hungaroring

29-30-31 agosto Paesi Bassi Circuito di Zandvoort

5-6-7 settembre Italia Circuito di Monza

19-20-21 settembre Azerbaigian Circuito di Baku

3-4-5 ottobre Singapore Circuito di Marina Bay

17-18-19 ottobre Stati Uniti Circuito di Austin

24-25-26 ottobre Messico Circuito Hermanos Rodrìguez

7-8-9 novembre Brasile Circuito José Carlos Pace

20-21-22 novembre Las Vegas Circuito della Strip di Las Vegas

28-29-30 novembre Qatar Circuito di Lusail

5-6-7 dicembre Abu Dhabi Circuito di Yas Marina



Le scuderie F1 2025

Vediamo ora tutte le scuderie di Formula 1 2025 e le relative coppie di questa nuova stagione.

Alpine-Renault #7 Jack Doohan (AUS) #10 Pierre Gasly (FRA)

Aston Martin-Mercedes #14 Fernando Alonso (SPA) #18 Lance Stroll (CAN)

Scuderia Ferrari #16 Charles Leclerc (MON) #44 Lewis Hamilton (GBR)

Haas-Ferrari #31 Esteban Ocon (FRA) #87 Oliver Bearman (GBR)

Kick Sauber-Ferrari #5 Gabriel Bortoleto (BRA) #27 Nico Hulkenberg (GER)

McLaren-Mercedes #4 Lando Norris (GBR) #81 Oscar Piastri (AUS)

Mercedes #12 Andrea Kimi Antonelli (ITA) #63 George Russell (GBR)

Racing Bulls-Honda #6 Isack Hadjar (FRA) #22 Yuki Tsunoda (JPN)

Red Bull Racing-Honda #1 Max Verstappen (NED) #30 Liam Lawson (NZL)

Williams-Mercedes #23 Alexander Albon (THA) #55 Carlos Sainz Jr. (SPA)