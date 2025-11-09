Arriva in Italia il nuovo nubia Z80 Ultra

Dopo aver annunciato il REDMAGIC 11 Pro, il produttore cinese ha comunicato che il nuovo nubia Z80 Ultra arriverà in Italia il 3 dicembre. Lo smartphone di fascia alta può essere già ordinato sul sito ufficiale sfruttando uno sconto di 20 euro.

nubia Z80 Ultra: specifiche e prezzo

Anche il nubia Z80 Ultra viene pubblicizzato come gaming phone, ma possiede caratteristiche meno estreme del REDMAGIC 11 Pro, dal quale eredita il motore di gioco CUBE. Ha uno schermo OLED da 6,85 pollici con risoluzione di 2688×1216 pixel e refresh rate di 144 Hz.

Integra il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.1. Il sistema di raffreddamento è composto da metallo liquido e camera di vapore 3D Cryo-Steel. Le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 50, 50 e 64 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele), mentre quella frontale ha un sensore da 16 megapixel.

Queste sono le altre specifiche: connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, cinque microfoni, porta USB Type-C, sensore ad infrarossi, lettore di impronte digitali in-display ad ultrasuoni e batteria da 7.200 mAh con ricarica rapida da 80 Watt e wireless da 80 Watt. Il sistema operativo è MyOS. Sono ovviamente presenti tutte le funzionalità AI di Google, Gemini incluso.

Come detto, il nubia Z80 Ultra può essere già ordinato sul sito del produttore. I prezzi sono 649 euro (12GB+256GB), 799 euro (16GB+512GB) e 899 euro (16GB+1TB). Fino al 2 dicembre è possibile ottenere uno sconto di 20 euro con il codice Z80USAVE30, oltre al caricabatteria gratuito. Fino al 18 novembre c’è anche una custodia protettiva in regalo.