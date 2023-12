Arriva NordVPN per tvOS: streaming senza buffering su Apple TV

Con NordVPN proteggi la tua privacy quando sei online e ottimizzi la tua connessione dati. Ora, grazie alla nuova app compatibile con tvOS, guardi i tuoi contenuti locali in modo sicuro e ottieni uno streaming senza buffering anche su Apple TV. Attivala subito con un’offerta speciale davvero vantaggiosa. Sicurezza e privacy ora sono per tutti.

Prima di questa nuova app si poteva proteggere la connessione su Apple TV, ma era necessario installare la VPN sul tuo router WiFi. Invece, adesso non devi più fare tutti questi passaggi aggiuntivi per proteggerti. Scarica semplicemente l’app per tvOS, installala e attivala così da goderti più privacy con un clic di telecomando. Niente male vero?

NordVPN: perché utilizzarla su tvOS

Forse ti starai chiedendo perché utilizzare una VPN, nello specifico NordVPN, su tvOS. La risposta è tanto semplice quanto pratica. Tutte le smart TV devono sottostare a diverse limitazioni e alcuni problemi. Ad esempio le restrizioni su internet, l’esposizione dell’Indirizzo IP e lo streaming con buffering. Al contrario, grazie a questo servizio installato sulla tua Apple TV, ti assicuri un’esperienza totalmente migliorata:

accedi senza blocchi regionali ai contenuti a cui sei abbonato mentre sei all’estero semplicemente cambiando la tua posizione virtuale;

ai contenuti a cui sei abbonato mentre sei all’estero semplicemente cambiando la tua posizione virtuale; assicurati uno streaming senza buffering , anche in 4K, grazie alla larghezza di banda fornita dai server di NordVPN;

, anche in 4K, grazie alla larghezza di banda fornita dai server di NordVPN; mantieni la tua attività al sicuro da occhi indiscreti che registrano ogni cosa che fai online, anche quando utilizzi la tua Apple TV;

che registrano ogni cosa che fai online, anche quando utilizzi la tua Apple TV; proteggi la tua Apple TV evitando violazioni e hackeraggio da cybercriminali esperti.

NordVPN offre oltre 5900 server di proprietà ai quali collegarsi, posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. L’unica cosa che devi fare, dopo aver installato l’app su tvOS, è selezionare il pulsante “Connessione Rapida”. In questo modo vieni connesso al server più vicino e dalle prestazioni migliori in pochissimi secondi. Se invece vuoi connetterti a un server in un Paese o in una città specifica scegli quello che preferisci dall’elenco a tua disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.