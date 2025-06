Arriva una nuova variante della truffa del pacco in consegna

In questi giorni gli esperti di cybersecurity hanno segnalato una nuova variante della famosa truffa del pacco in consegna. Partiamo dagli elementi in comune con le precedenti truffe a tema corriere. Prima di tutto la truffa viene veicolata tramite email. Infatti, si tratta di una truffa phishing a tutti gli effetti.

Inoltre, ha come oggetto: “Avete 1 pacco in attesa di consegna“. Questa comunicazione sfrutta tecniche di ingegneria sociale per generare curiosità, attesa e urgenza nel destinatario del messaggio. Infine, all’interno della mail è presente un’immagine che invita l’utente a cliccare su un link fraudolento che rimanda a una pagina phishing.

Gli elementi che differiscono questa nuova variante della truffa del pacco in consegna riguarda la grafica e i loghi. Infatti, non presenta similitudini, e nemmeno le cerca, con corrieri particolarmente diffusi e utilizzati dagli utenti in Italia. Nondimeno, contiene allegati che possono infettare i dispositivi di chi procede con il download.

Come difendersi dalla nuova variante della truffa del pacco

Difendersi dalla nuova variante della famosa truffa del pacco in consegna è molto semplice. Gli esperti consigliano di evitare le interazioni con email di dubbia provenienza. In questo caso non sono contenuti dati importanti che permettono all’utente di identificare la spedizione e a quale ordine si riferisce.

Inoltre, è importantissimo non cliccare mai su immagini, perché contengono link, né su link visibili. Questi infatti rimandano a pagine di phishing create appositamente per il furto di identità e denaro. Spesso, i cybercriminali inseriscono anche una sezione per cancellare l’iscrizione da queste email. Anche in questo caso è fondamentale non cliccare sul link per non perdere dati sensibili e denaro.

Infine, gli esperti consigliano di non scaricare mai file contenuti in queste email. Nonostante la nuova variante della famosa truffa del pacco in consegna generi curiosità è fondamentale non effettuare mai alcun download.