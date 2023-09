Artemis II e III: aggiornamenti dalla NASA

La missione Artemis I è ormai un “lontano ricordo”. Ingegneri e tecnici della NASA sono attualmente impegnati nell’assemblaggio del nuovo razzo SLS (Space Launch System) che verrà usato per la missione Artemis II e nello sviluppo dello Starship HLS (Human Launch System) che porterà gli astronauti sulla Luna con la missione Artemis III.

Aggiornamenti sulle missioni Artemis II e III

In base alla roadmap attuale (un nuovo ritardo non è da escludere), la missione Artemis II è prevista per novembre 2024. La navicella Orion è stata già assemblata e sono in corso i necessari test, mentre tecnici e ingegneri di Aerojet Rocketdyne e Boeing hanno installato il primo dei quattro motori RS-25 del primo stadio del razzo SLS.

Nel corso dei prossimi giorni verranno installati gli altri tre motori, quindi si passerà ai sistemi elettrici e di propulsione. Durante il lancio e il volo, i quattro motori RS-25 (prodotti da Aerojet Rocketdyne) rimarranno accesi per circa 8 minuti, consumando il propellente (ossigeno e idrogeno liquidi) nei due serbatoi alla velocità di 1.500 galloni (5.678 litri) al secondo. Uno dei quattro motori è stato utilizzato per 15 voli dello Shuttle.

La missione Artemis II prevede quattro astronauti, a bordo della navicella Orion, che raggiungeranno la Luna, ma non scenderanno sulla superficie. Il ritorno sulla Luna avverrà con la missione Artemis III attualmente pianificata per fine 2025 (la tuta spaziale è stata presentata sei mesi fa).

Per l’allunaggio verrà usata una versione modificata dello Starship di SpaceX (visibile nell’immagine). La NASA ha fornito nel weekend alcune informazioni sui test in corso sui motori Raptor. SpaceX ha dimostrato che i motori possono essere accesi in condizioni di freddo estremo.

Il lander Starship HLS rimarrà in orbita intorno alla Luna con i motori spenti per un lungo periodo di tempo. I motori verranno riaccesi per portare due astronauti sulla Luna (gli altri due rimarranno a bordo del Lunar Gateway). Altri dati utili verranno consegnati da SpaceX alla NASA dopo il secondo tentativo di lancio dello Starship.