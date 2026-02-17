Artemis II: nuovo importante test tra due giorni

La NASA ha comunicato la data del secondo test Wet Dress Rehearsal (WDR-2) per il razzo SLS (Space Launch System). Verrà eseguito il 19 febbraio e ci saranno alcune modifiche rispetto al primo test effettuato all’inizio del mese. Intanto, Axiom Space ha completato la revisione tecnica delle tute spaziali che verranno indossate dagli astronauti durante la missione Artemis III.

Lancio non prima del 6 marzo

Come riportato in precedenza, i tecnici hanno sostituito due guarnizioni responsabili dell’eccessiva perdita di idrogeno liquido durante il test WDR-1. Successivamente è stato rilevato un problema ad un filtro che impediva il caricamento rapido del propellente.

Questo filtro, che si trova nelle apparecchiature di supporto a terra, è stato sostituito nel fine settimana. La linea che trasporta l’idrogeno liquido è stata quindi ricollegata, ripristinando le adeguate condizioni ambientali. Analizzando i dati, gli ingegneri hanno deciso di pianificare il test WDR-2 per giovedì 19 febbraio.

La simulazione inizierà alle ore 20:30 locali (le 2:30 del 20 febbraio in Italia) e durerà circa quattro ore. È previsto il caricamento del propellente (idrogeno e ossigeno liquidi) nei due stadi del razzo SLS e un doppio conto alla rovescia con annesse pause per individuare eventuali problemi (tecnici o meteorologici) e valutare le adeguate soluzioni, come avverrebbe il giorno del lancio.

La NASA specifica che non comunicherà la data ufficiale di lancio ufficiale prima del test e dell’analisi dei dati. Al momento, la prima data utile (PDF) è il 6 marzo (7 marzo in Italia). Altre finestre di lancio sono disponibili all’inizio di aprile. Il razzo SLS dovrà però essere riportato nel VAB (Vehicle Assembly Building) per sostituire le batterie del sistema di terminazione del volo.

Tute spaziali: revisione tecnica superata

La NASA ha fornito anche un aggiornamento sulle tute spaziali che indosseranno gli astronauti durante la passeggiata lunare. Le cosiddette AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit) hanno superato la revisione tecnica di Axiom Space e ora verranno valutate dall’agenzia spaziale.

Se non ci saranno ulteriori ritardi, la missione Artemis III che riporterà gli astronauti sulla Luna dopo oltre 50 anni è prevista entro il 2028.