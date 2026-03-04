Artemis II: riparazione completata, lancio il 1 aprile?

La NASA ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla missione Artemis II. I tecnici hanno già completato la riparazione dello stadio superiore del razzo SLS (Space Launch System), ma non ci sono finestre di lancio prima di aprile. Uscirà quindi dal VAB (Vehicle Assembly Building) solo a fine marzo. L’agenzia spaziale statunitense ha inoltre pubblicato un riassunto delle prime cinque missioni.

Possibile lancio il 1 aprile

Al termine del secondo test Wet Dress Rehearsal era stato pianificato il lancio per inizio marzo. Nelle ore successive è stata però scoperta una riduzione del flusso di elio nello stadio superiore, quindi la NASA ha deciso di riportare il razzo all’interno del VAB.

In meno di una settimana, gli ingegneri hanno individuato la causa del problema. Una guarnizione nel sistema di sgancio rapido, attraverso il quale l’elio fluisce dai sistemi di terra al razzo, ostruiva il percorso. È stata quindi sostituita la guarnizione e avviato la procedura di convalida della riparazione facendo passare un flusso ridotto di elio attraverso il meccanismo per garantire che il problema fosse risolto.

Mentre la riparazione dello stadio superiore era in corso, i tecnici hanno sostituito le batterie del sistema di terminazione del volo, dello stadio superiore, dello stadio inferiore e dei booster. Hanno inoltre ricaricato le batterie del sistema di interruzione del lancio di Orion. È prevista infine la sostituzione di una guarnizione del sistema di caricamento dell’ossigeno liquido dello stadio inferiore.

Se non ci saranno inconvenienti, il razzo verrà riportato sulla base di lancio a fine marzo. La prima finestra di lancio (PDF) si aprirà il 1 aprile alle ore 18:24 (le 22:24 in Italia). Altre date possibili sono 3, 4, 5, 6 e 30 aprile. La missione Artemis II prevede il sorvolo della Luna e quindi il ritorno dei quattro astronauti dopo circa 10 giorni.

Sulla Luna con Artemis IV

A fine febbraio, l’amministratore della NASA Jared Isaacman ha comunicato importanti modifiche al programma. L’allunaggio è ora previsto con la missione Artemis IV all’inizio del 2028. Con la missione Artemis III (metà 2027) verrà testato il docking della navicella Orion con i lander di SpaceX e/o Blue Origin in orbita terrestre bassa.

A partire da Artemis IV verrà usato un nuovo stadio superiore, in quanto l’Exploration Upper Stage è stato cancellato. Con la missione Artemis V, prevista entro fine 2028, dovrebbe iniziare anche la costruzione della base lunare. Le successive missioni avranno cadenza annuale.