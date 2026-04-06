 Artemis II: sorvolo della Luna dopo 53 anni
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Artemis II: sorvolo della Luna dopo 53 anni

Questa sera verrà effettuato il sorvolo della Luna con la navicella Orion, raggiungendo una distanza minima dalla superficie di circa 6.500 Km.
Artemis II: sorvolo della Luna dopo 53 anni
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Questa sera verrà effettuato il sorvolo della Luna con la navicella Orion, raggiungendo una distanza minima dalla superficie di circa 6.500 Km.
NASA

Alle ore 00:41 di oggi (le 6:41 in Italia), la navicella Orion è entrata nella sfera di influenza della Luna. Ciò significa che l’attrazione gravitazionale del satellite naturale ha superato quella della Terra. I quattro astronauti della missione Artemis II sono pronti al sorvolo della Luna a distanza di oltre 53 anni dalla missione Apollo 17. Lo storico evento potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube della NASA.

Sette ore di osservazione lunare

Nel fine settimana sono stati effettuati diversi test, tra cui il pilotaggio manuale della Orion e la simulazione dell’eventuale depressurizzazione della cabina che prevede l’uso della tuta spaziale come sistema di sopravvivenza (ossigeno, acqua e calore) fino al rientro sulla Terra.

Non sono state effettuate le prime due correzioni della traiettoria in quanto non necessarie. La terza correzione è invece avvenuta ieri alle ore 23:03 (le 5:03 di oggi in Italia). Stamattina, la navicella è entrata nella sfera di influenza della Luna. Il sorvolo inizierà alle ore 14:45 (le 20:45 in Italia) e terminerà alle ore 21:20 (le 3:20 del 7 aprile in Italia). La diretta streaming su YouTube inizierà alle ore 19:00 italiane.

Gli astronauti effettueranno 30 osservazioni. La navicella raggiungerà una distanza minima dalla superficie di circa 6.500 Km, dopo aver battuto il record di distanza dalla Terra (oltre 406.000 Km), superando quello della missione Apollo 13. Per circa 40 minuti si interromperanno le comunicazioni quando la Orion passerà dietro la Luna. Alle ore 13:28 del 7 aprile (le 19:28 in Italia), la navicella uscirà dalla sfera di influenza della Luna e comincerà la procedura di rientro sulla Terra previsto il 10 aprile (11 aprile in Italia).

Fonte: NASA

Pubblicato il 6 apr 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
6 apr 2026
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