Artemis II: successo per l'ultimo test, lancio vicino

La NASA ha completato con successo il secondo test Wet Dress Rehearsal (WDR-2) per il razzo SLS (Space Launch System). Stavolta non ci sono state perdite di propellente, quindi le riparazioni effettuate nei giorni scorsi hanno funzionato. Oggi è prevista una conferenza stampa, durante la quale verrà probabilmente comunicata la data di lancio.

Artemis II: si parte il 6 marzo?

Come si può leggere sul blog ufficiale, il WDR-2 è iniziato ieri mattina con una serie di operazioni propedeutiche, tra cui la sostituzione dell’aria presente nel razzo (che contiene ossigeno altamente combustibile) con azoto gassoso (gas inerte). Sono stati anche effettuati tutti i collegamenti (rifornimento, alimentazione e comunicazione) tra la base di lancio e i due stadi del razzo.

Dopo aver raffreddato le tubature per evitare shock termici, i tecnici hanno avviato il caricamento lento di idrogeno e ossigeno liquidi nello stadio inferiore. Ad un certo punto si è verificata un’interruzione di comunicazione con il Launch Control Center. Il problema è stato risolto in circa 30 minuti, senza impatto sulla procedura.

È quindi iniziato il caricamento rapido dei propellenti e contemporaneamente il caricamento di idrogeno liquido nello stadio superiore, seguito dall’ossigeno liquido. Non ci sono state perdite, come avvenuto durante il primo test WDR, quindi le nuove guarnizioni installate hanno funzionato perfettamente.

Come si può vedere nel video, un team dedicato ha effettuato gli ultimi controlli. Sono le persone che aiutano gli astronauti ad entrare nella navicella Orion e chiudono il portello. Solo quest’ultima operazione dura quasi tre ore. Il conto alla rovescia è stato quindi interrotto a 10 minuti dal lancio (simulato) e successivamente fermato a 1 minuto e 30 secondi per 3 minuti.

Il conto alla rovescia è infine ripartito, fermato a 33 secondi dal lancio, riportato a 10 minuti e fermato di nuovo a 33 secondi dal lancio. Il WDR-2 è stato completato con successo alle ore 22:16 (le 4:16 di oggi in Italia).

Stasera i quattro astronauti entreranno in quarantena. Al momento, il lancio del razzo e quindi l’inizio della missione Artemis II è previsto il 6 marzo (il 7 marzo in Italia).