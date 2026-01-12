Artemis II: ultimi preparativi per la missione

La NASA ha comunicato che il razzo SLS (Space Launch System) verrà portato sulla base di lancio il 17 gennaio (se non ci saranno problemi tecnici o condizioni meteo avverse). Verrà quindi effettuato il cosiddetto Wet Dress Rehearsal con il caricamento del propellente. L’inizio della missione Artemis II è prevista il 6 febbraio. Altre finestre di lancio sono disponibili fino al 6 aprile.

Preparativi prima del lancio

La NASA ha effettuato il Countdown Demonstration Test il 20 dicembre 2025. Durante la simulazione del lancio, effettuata all’interno del VAB (Vehicle Assembly Building) con gli astronauti a bordo della Orion Integrity, i tecnici hanno rilevato un problema per una valvola di pressurizzazione del portello della navicella. La valvola è stata sostituita il 5 gennaio.

È stato inoltre risolto un problema individuato nell’hardware di supporto a terra necessario per caricare l’ossigeno gassoso nella Orion. Durante il checkout finale prima dell’uscita del razzo dal VAB, i tecnici hanno trovato un cavo “fuori specifica” del sistema di terminazione del volo. È stato ovviamente sostituito nel weekend.

Il razzo verrà portato sulla base di lancio con il Crawler Transporter 2, un enorme mezzo cingolato che impiegherà fino a 12 ore per percorrere la distanza di circa 6,4 Km tra il VAB e la base di lancio. Dopo aver completato tutti i collegamenti e confermato il funzionamento dei vari sistemi verrà effettuato il Wet Dress Rehearsal (entro fine gennaio) senza i quattro astronauti a bordo della Orion.

È previsto quindi il caricamento del propellente e l’avvio del conto alla rovescia fino a 30 secondi prima del lancio. Se necessario, il razzo verrà riportato nuovamente nel VAB. Come detto, la prima finestra di lancio si aprirà il 6 febbraio alle ore 21:41 locali (le 3:41 in Italia). Gli altri giorni possibili sono 7/8/10/11 febbraio, 6/7/8/9/11 marzo e 1/3/4/5/6 aprile.